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#Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev | İti kovalar gibi kovaladık onları

Karabağ'da işgalci Ermenistan ordusu artıklarına yönelik harekat 6'ncı gününde Cebrail şehrine yeniden Azerbaycan bayrağı çekilirken, Azerbaşcan Cumhurbaşkanı "Ermeni askerlerini, kahraman askerlerimiz it kovalar gibi kovaladı, daha da kovalayacak" dedi.

04 Ekim 2020 Pazar 19:35

#Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev | Ermeni askerlerini iti kovar gibi kovaladık


Toprakları 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da başlattığı harekat 6'ncı güne girerken, bugün 9 yerleşim birimi ile birlikte Cebrail şehri de Ermeni işgalinden kurtarıldı.
Gence'ye misket bombalarıyla sabah erken saatlerinde saldıran Ermenistan, Akşam saatlerinde Karabağ'da ağır kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, akşam saatlerinde halka hitaben yaptığı konuşmada Gence'ye düzenlenen füzeli saldırının insanlık suçu olduğunu belirterek şunları söyledi; 
"Ben bunları daha önce uyardım, Karabağ Ermeni toprağıdır. Nokta diyen bir yönetim var. AGİT Minsk grubu 30 yıldır süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Bugün şanlı ordumuz Ermeni güçlerini önüne kattı, it gibi kovalıyor, daha da kovalayacak. 
Karabağ'ı Ermenistan toprağı olarak gören biriyle konuşacak bir şeyimiz yok. Karabağ Azerbaycan toprağıdır dedirtene kadar harekatımız devam edecek. Ki bunu diyecekler. 
Şimdi dünya liderlerinin ayaklarına kapanarak yardım dileyen bir Ermenistan liderliği var. Ne zaman bunlarla başbaşa kalsak bütün dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Yine öyle yapıyorlar" 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu. Aliyev, "Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar" ifadelerini kullandı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Tüm tarihi eserlerin ve camilerin yıkıldığını, zarar gören şehirlerin restore edileceğini belirten Aliyev, "Azerbaycan halkının iradelerini kırmaya çalıştıklarını gördük. Bunu Temmuz ayında Tovuz şehrimizde gördük. Hiçbir sebep yokken saldırdılar" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'A SERT TEPKİ: HER GÜN BİR LİDERİ ARIYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı eleştiren Aliyev, "Her gün bir dünya liderini arıyor. Aramadığı adam kalmadı. Sen kimsin ki bize şart koşuyorsun? Şimdi ne şartı koyacaksın? Ateşkes için yalvarıyorsun" dedi.

ATEŞKES İÇİN 3 ŞART KOŞTU

Aliyev konuşmasında, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu. Aliyev, "Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar" ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ ALİYEV VERDİ


Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmaların 8. gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail şehrini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Aşk olsun Azerbaycan ordusuna! Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.


Türkiye  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın Cebrail kentinin de işgalden kurtarıldığını açıkladı. MSB'nin paylaşımında bilginin Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alındığı belirtilerek, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun saldırılarında, sözde Karabağ Cumhuriyetinin Başkanı Araik Arutunyan ağır yaralandığını ifade etti. 

Azerbaycan Başsavcılığı, şu ana kadar Ermenistan'ın saldırılarında 24 sivilin hayatını kaybettiğini, 111 sivilin de yaralandığını duyurdu. 

Azerbaycan ordusu dün Madagiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz'in adının yeniden Sugovuşan olarak değiştirildiğini söylemişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

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Son Güncelleme: 04.10.2020 21:38
Anahtar Kelimeler:
AliyevAzerbaycan
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