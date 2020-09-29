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Azerbaycan'da son durum | Ermeni mevzileri çöktü | Fuzul geri alındı

30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeni ordusuna bağlı milisler son operasyonla çil yavrusu gibi dağıldı. Kaçan Ermeni çapulcular için Erivan yönetimi 'Vur emri' verdi

29 Eylül 2020 Salı 07:48
Azerbaycan'da son durum | Ermeni mevzileri çöktü | Fuzul geri alındı


Ermeni mevzileri çöktü, kaçan Ermeniler için Erivan'dan vur emri



Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyon 48 saati geride bıraktı. Fuzul, Kelbecer, Laçin yakılarında bozguna uğrayan Ermeni askerlerinin geride bıraktığı onlarca ceset ve askeri araçlar sosyal medyada yayınlanırken, görüntülerde Rus yapımı zırhlı araçlar, ağır askeri kamyonlar, etrafa saçılmış eurolar ve belgeler görülüyor.

TÜRK ORDUSU FUZUL'A GİRDİ SIRADA KELBECER'DE

Yıllardır Ermeni işgali altındaki Fuzul, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine girdi. Fuzul'un geri alındığı haberini bölgedeki kaynaklardan teyid eden Güvenlik Uzman Abdullah Ağar verdi. Bu arada Azerbaycan birliklerinin bazı bölgelerde ilerleyişine ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinde gelmeye devam ediyor. Kelbecer'e doğru ilerleyen konvoydaki askerlerin sevinç çığlıkları görülüyor.

Son 24 saat içerisinde 400'den fazla hedef vuruldu, 9 köy daha Ermeni ordusunun işgalinden kurtarıldı. Cepheden kaçan ermeni askerleri için Karabağ'daki çete liderleri vur emri çıkarırken Azeri birliklerin ilerleyişi sürüyor.

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın köylerine yönelik pazar günü Ermenistan tarafından başlatılan saldırıya, Azerbaycan ordusunca verilen karşılık sürüyor.

Azerbaycan ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" açıklamasında bulundu


Azerbaycan kara ve hava kuvvetleri tarafından bölgede belirlenen Ermenistan'a ait askeri hedefler imha edilmeye devam ediyor.


"ERMENİSTAN'DAN ZAİYAT HABERLERİ GELİYOR"


Ermenistan´ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.


"CEPHEDEN KAÇANI VUR EMRİ VERİLDİ"

Vagif Dargahli, "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi.


Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, "Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu" söyledi.

"MEVZİDEN KAÇANLARI YAKALIYORLAR"

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği de kaydedildi.

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Son Güncelleme: 29.09.2020 08:19
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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