Azerbaycan'da son durum | Ermenistan'ın 200 tankı imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan harekatın 4. gününde, çok sayıda Ermeni mevzisinin imha edildiğini duyurdu. Harekat sırasında Ermenistan ve Hankenti üzerinden yardıma gelen birlikler de, Azerbaycan topçusunun seri atışlarından kurtulamadı. Ermenistan'ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiği kayıplar giderek daha da ağırlaşıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugüne kadar 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi, 8 Grad roket atar sisteminin imha edildiğini bildirdi. Bu arada cephe hattından gelen son görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı. Görüntülerde seri şekilde imha edilen Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçlar, tanklar, füze sistemleri ile askeri taşıyıcılar ve topçu mevzilerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

İleri uçlarda savaşan Azerbaycan askerleri tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öldürülmüş çok sayıda Ermenistan askerinin cesetleri yer alıyor. Bu görüntüleri şimdilik yayınlamıyoruz.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

"200 TANK VE ZIRHLI ARAÇ YOK EDİLDİ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den 30 Eylül yerel saatle 21.30'a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Azerbaycan basını, işgalci güçlere karşı yürütülen harekatın detaylarına bugün geniş yer verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan’a ait toplam 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi, 8 Grad roket atar sisteminin imha edildiğini bildirdi.

"YARDIMA GİDENLER DE İMHA EDİLDİ"

Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10'uncu Muhrip Tümeni 7'nci Muhrip Alayının 2'nci taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu.



Aynı tümenin 5'inci Muhrip Alayının işgal altındaki Ağdere yerleşim biriminde konuşlu karargahı da gün içinde vurulan hedeflerden biri oldu.