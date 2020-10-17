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Azerbaycan'da son durum | Füzuli kenti ve 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı

Terör devleti Ermenistan'ın 30 yıldır işgal altında tuttuğu Türk toprağı Füzuli Azerbaycan Ordusu tarafından günün ilk saatleriyle birlikte özgürlüğüne kavuştu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 09:27
Azerbaycan'da son durum | Füzuli kenti ve 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan'da son durum | Füzuli kenti ve 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı


Azerbaycan'ın Gence şehrine dün gece yarısı Rus yapımı Scud füzeleri ile saldıran terörist devlet Ermenistan tüm cephe hatlarında darbe üstüne darbe alıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 30 yıldır işgal altında tutulan Füzuli şehrini bugün sabah özgürlüğüne kavuşturdu. Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi. Aliyev Ermenistan'ın Gence'deki saldırısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aliyev konuşmasında, Füzuli şehrinin işgalden kurtarıldığının duyurdu.

Aliyev, Gence'de sivillere yönelik saldırı için, "Namert, hain, alçak düşman savaş suçu işliyor. Gece saatlerindeki saldırı insanlığa karşı cinayettir. Bugün çocuklar da öldü. Biz intikamımızı sivillerden değil, savaş alanında alacağız. Ölenlerin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak" dedi. 

Aliyev'in açıklamaları:

Ermenistan yönetiminin faşist amacını gösterdi. Ermenistan her gün şehirlerimize ateş açıyor. Vatandaşlarımızı öldürülüyor. 2 binden fazla ev zarar gördü. Ermenistan yönetimi savaş suçu işliyor. Balistik füze sistemleriyle sivilleri vurmak savaş suçudur. 

Ermenistan'a savaş sahasında cevap vereceğiz. İntikamımızı savaş meydanında alacağız. Bütün Azerbaycan halkı vatanseverlik gösteriyor. Ermenistan topraklarımızdan çıkarılacak. Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız.

Daha büyük hacimde düşmanın askeri teçhizatı imha edildi. Savaş sahasında tam üstünlüğü elde ettik. Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti? Ermenistan'ı kim silahlandırıyor, bunu merak ediyoruz. Ermenistan'a kaçak yollardan silah ve teçhizat yollanıyor. 

FÜZULİ KENTİ KURTARILDI

Füzuli kenti ve Kocaahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dadalı köyleri işgalden kurtarıldı. Biz bütün kentleri yeniden kuracağız. O kentlere hayat vereceğiz. Bugün artık Füzulililerin kentleri kurtarıldı ve onlar orada yaşayacaklar, oraya hayat vereceğiz. 

"FÜZULİ OPERASYONU SAVAŞ KİTAPLARINA GİRECEK"

Füzuli operasyonu savaş kitaplarına girecek. Azerbaycan ordusu büyük savaş kabiliyeti ve teknik imkana sahip bir ülkededir. Bugün tarihi bir gündür. Bütün Azerbaycan halkı tarihimizin en parlak sayfasını birlikte yazıyor.  Birlik olarak bu tarihi yazıyoruz. Bu anları sabırsızlıkla beklerken hayattan göç eden mültecilerimizin eminim ki ruhu şad olmuştur.

Namert, hain, alçak düşman savaş suçu işliyor. Gece saatlerindeki saldırı insanlığa karşı cinayettir. Bugün çocuklar da öldü. Biz intikamımızı sivillerden değil, savaş alanında alacağız. Ölenlerin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Biz, dövüş meydanında gücümüzü hem düşmana hem bütün dünyaya gösterdik. 

"PAŞİNYAN; FÜZULİ'YE, HADRUT'A GEL, ORALARDA 'KARABAĞ ERMENİSTAN'DIR' DE, KORKUYORSUN, KORKACAKSIN"

Şuşa'da yemin töreni yaptıkları binayı darmadağın ettik. Paşinyan, gel Füzuli'ye, gel Hadrut'a, gel Cebrail'e şimdi oralarda "Karabağ Ermenistan'dır" de. Artık demiyorsun, korkuyorsun ve korkacaksın.

Şuşa'ya başka ülkelerden Ermenileri getirmek Cenevre sözleşmesine aykırıdır.

Biz hak ve adalet yolundayız. Kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Bizim savaşımız kutsal savaştır. Savaş alanında hem düşmana hem de tüm dünyaya gücümüzü gösterdik. 

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Son Güncelleme: 17.10.2020 10:06
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanFuzuliErmeni
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