Azerbaycan'da son durum | Tankları topları bırakıp kaçıyorlar





Azerbaycan'a karşı savaş suçu işleyen Paşinyan'ın askerleri, çok sayıda cephe hattında ağır silahlarını, kamyon ve tanklarını bırakarak kaçıyor. Çatışmaktan ve SİHA'ların operasyonlarından canını zor kurtaran Ermeni askerlerinin bıraktığı kamyon ve tanklar ağır araçlarla incelenmek üzere ülkenin iç kesimlerine götürülürken, ele geçirilen mühimmatların kontrollü olarak imha edileceği bildiriliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tarafından bugün yayınlanan görüntülerde vurulan yüzlerce aracın, mevzi, ele geçirilen tanklar ve ağır silahların görüntüleri yer aldı. Baku iki gün önce de cephe hattında el konulan yüzlerce araca ait görüntüleri servis etmişti.

Bu arada Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıklandı.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, “Hadrut'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3'üncü Alayı'na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3'üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi.



