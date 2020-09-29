Azerbaycan | S-300 gelirse vururuz

Karabağ'da Ermeni mevzilerine yönelik harekat devam ederken, Erivan yönetiminin bölgeye S-300 hava savunma sistemi göndereceği iddiasına Azerbaycan yönetiminin tepkisi sert oldu. Vururuz!

İşgal altındaki topraklarını Ermeni artıklarından temizlemek için harekete geçen Azerbaycan, çok sayıda köyü geri alırken, Erivan'ın bölgeye gelişmiş savaş sistemleri yollayacağı haberlerine sert tepki geldi. Baku'da açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a gönderilen S-300 hava savunma sistemlerini imha edeceklerini duyurdu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı günlük basın toplantısında Erivan'ı uyardı.

"İstihbaratımızın elde ettiği verilere göre, Erivan’ın hava sahasını koruyan S-300 hava savunma füze sistemleri görevden alınarak işgal altındaki bölge yönünde gönderiliyor. Onları, Dağlık Karabağ’da imha edilen Ermeni teçhizatının akıbeti bekliyor" diyen Dargahlı ekledi:

"Son çatışmalar bir kez daha Ermeni ordusunun mağlup edilemez olduğu efsanesinin asılsız olduğunu gösteriyor."