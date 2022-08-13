Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı



Türkiye karşıtı gösteriler sırasında Suriye'nin Türkiye sınır kesiminde düzenlenen protesto gösterilerinde Türk bayrağını yakanların yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan kişilerin yakalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. + pic.twitter.com/6UrMqkT2Qy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanların görüntüleri gündem olmuş ve tepki toplamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayrağı yakma girişiminde bulunanların yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."