Babala TV'de sorular önceden mi verildi?

Babala'da sorular önceden mi verildi?
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yayınından önce sorular verildi iddialarını yanıtlad. Sosyal medya hesabında sözlü olarak cevap veren Uğur'un videosu kısa sürede on binlerce kişiye ulaştı.
KAMUOYUNA ARZ EDERİZ! ⚠️⚠️⚠️ @BabalaTv pic.twitter.com/YzpfYxFUTf— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 26, 2023
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programına yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Oğuzhan Uğur, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt verdi.
"Kamuoyuna arz ederiz" notuyla yayınlanan videoda Uğur’un tüm ekip arkadaşlarının yer aldığı görüldü.
Babala TV ekibi, iddialara dans ederek yanıt verdi.