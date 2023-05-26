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Babala TV'de sorular önceden mi verildi?

Önceki gün yayınlanan ve son 24 saatte 23 milyon kişinin izlediği Mevzular Açık programına konuk olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sorular önceden mi verildi? 

26 Mayıs 2023 Cuma 23:29
Babala TV'de sorular önceden mi verildi?

Babala'da sorular önceden mi verildi?

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yayınından önce sorular verildi iddialarını yanıtlad. Sosyal medya hesabında sözlü olarak cevap veren Uğur'un videosu kısa sürede on binlerce kişiye ulaştı.

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programına yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Oğuzhan Uğur’un programı Mevzular Açık Mikrofon’a katılmasının ardından soruların önceden verildiğine yönelik çok sayıda iddia ortaya atıldı.


Oğuzhan Uğur, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

"Kamuoyuna arz ederiz" notuyla yayınlanan videoda Uğur’un tüm ekip arkadaşlarının yer aldığı görüldü.

Babala TV ekibi, iddialara dans ederek yanıt verdi.
 

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