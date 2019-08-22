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Bağ evine kaçırılan kadına cinsel saldırı

Denizli Buldan'da bağ evine götürülen 24 yaşındaki N.K. adlı kadına, burada Ercan G. ve Onur G. ve adı henüz tespit edilemeyen iki kişi tecavüz etti,. 

Bağ evine kaçırılan kadına cinsel saldırı

Denizli Buldan'da bağ evine götürülen 24 yaşındaki N.K. adlı kadına, burada Ercan G. ve Onur G. ve adı henüz tespit edilemeyen iki kişi tecavüz etti,. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
Bağ evine kaçırılan kadına cinsel saldırı

Bağ evine kaçırılan kadına cinsel saldırı


Otomobille şehir turu için çağırdığı N.K. adlı genç kadın 4 erkeğin işkence ve cinsel saldırısına maruz kaldı. Polis saldırganlardan ikisini yakalanken; 4 kişinin bulunması için polis ekiplerinin araştırması sürüyor. Saldırganlardan Onur G. ve Ercan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

GEZMEK İÇİN DAVET ETMİŞLER

Denizli'nin Buldan ilçesinde N.K. (24) isimli kadını, bağ evine götürüp, döverek cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen Onur G. (25) ve Ercan G. (25),gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ikili tutuklanırken, olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı bildirildi...

Denizli'nin Buldan ilçesinde iddialara göre Onur G. (25) ve Ercan G. (25) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, 15 Ağustos günü 'gezme' bahanesiyle daha önceden tanıdıkları N.K. (24) ile buluştu. 4 arkadaş, otomobille bir süre gezdirdikleri N.K.'yi, Kestanederesi mevkiindeki bağ evine götürdü.

4 SAAT ŞİDDET VE CİNSEL SALDIRI

Edinilen bilgilere göre Onur G. ve Ercan G. ile diğer 2 kişi, bağ evinde alıkoydukları N.K.'yi döverek, cinsel saldırıda bulundu. 4 saatin sonunda serbest bırakılan N.K. polise giderek, şikâyetçi oldu.

ŞÜPHELİLER İDDİALARI REDDETTİ

Hemen araştırma başlatan polis ekipleri, cuma günü, Onur G. ve Ercan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İkilinin polisteki sorgularında, N.K. ile kendi rızasıyla buluştuklarını, anlaşamadıklarını, çıkan tartışmanın ardından kadının şikâyetçi olduğunu söyledikleri öğrenildi.

POLİS DİĞER 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.
 

Son Güncelleme: 22.08.2019 10:41
Anahtar Kelimeler:
TecavüzBuldanDenizli
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