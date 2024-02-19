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Bağcılar’da 29 Şubat’a ilgi yok

Evlilik ve nikah günleri için ilginç tarih seçimine özen gesterme dönemi sona mı eriyor? Artan hayat pahalılığı, gençlere 29 Şubat tarihini unutturdu mu?

19 Şubat 2024 Pazartesi 12:05
Bağcılar’da 29 Şubat’a ilgi yok






Bağcılar’da 29 Şubat’a ilgi yok

Evlilik yıl dönümünü dört yılda bir kutlamayı istemeyen çiftler, nikah için 29 Şubat'ı tercih etmiyor. Her gün en az 10 kişinin mutluluğa adım attığı Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda da 29 Şubat için kimsenin nikah tarihi almadığı belirtildi.

Bu yıl, takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan birisi yaşanıyor. Buna göre, artık yılın 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu yıl şubat ayı 29 çekiyor. Evlilik yıldönümü bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle evlenmek isteyen, ancak hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor.

Salon boş görünüyor

Bu durumun en çarpıcı örneği Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda yaşanıyor. Her gün en az 10 nikahın kıyıldığı tesiste 29 Şubat için hiç kimsenin evlilik için kayıt yaptırmadı. Belediye yetkilileri, o özel gün için salonun boş göründüğünü belirtti. Önceki yıllara bakıldığında 2020’de 3 kişinin bu tarihte nikah işlemi yaptırdığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Evlilik29 şubat
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