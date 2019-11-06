Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100525
ALTIN
275.041
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4097
EURO
6.3713

Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı

Henüz 30 şaşındaki İlköğretim okulu öğretmeni Bahar Bayraktar, dünyaya getirdiği bebeğin ölüm haberini alınca kalbi dayanamadı.

Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı

Henüz 30 şaşındaki İlköğretim okulu öğretmeni Bahar Bayraktar, dünyaya getirdiği bebeğin ölüm haberini alınca kalbi dayanamadı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:19
Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı

Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı



İkinci bebeği için erken doğum yapan ilkokul öğretmeni Bahar Bayraktar, 7 aylık bebeğinin can verdiğini öğrenince kalp krizi geçirerek can verdi. Hatay’ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Üçgüllük İlköğretim Okulu öğretmenlerinden, 30 yaşındaki Bahar Bayraktar, ikinci çocuğunu 7 aylık erken doğum yaptı.

Doğumun gerçekleşmesinin ardından iki saat sonra erken doğan bebek öldü. Bayraktar kendine geldikten sonra bebeğini kaybettiğini öğrence fenalaştı ve kalp krizi geçirdi.

Genç öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar’ın cenazesi Gözcüler Mahallesi’nde baba evinden alınarak aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Son Güncelleme: 06.11.2019 04:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı
Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı
FETÖ davası | Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan serbest bırakıldı
FETÖ davası | Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan serbest bırakıldı
Zehirli ıspanak 108 kişiyi hastanelik etti
Zehirli ıspanak 108 kişiyi hastanelik etti
Bitcoin Safiye mağdurlarının hızla sayısı artıyor
Bitcoin Safiye mağdurlarının hızla sayısı artıyor
Süleyman Soylu | Elimizdeki DEAŞ'lılar ülkelerine gönderilecek
Süleyman Soylu | Elimizdeki DEAŞ'lılar ülkelerine gönderilecek
Ege Bölgesi için meteorolojiden kritik uyarı
Ege Bölgesi için meteorolojiden kritik uyarı
Beşiktaş'ta halk otobüsü otobüs kalabalığa daldı, 14 yaralı var
Beşiktaş'ta halk otobüsü otobüs kalabalığa daldı, 14 yaralı var
Son dakika deprem, Elazığ'da deprem oldu
Son dakika deprem, Elazığ'da deprem oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort