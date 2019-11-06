Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı





İkinci bebeği için erken doğum yapan ilkokul öğretmeni Bahar Bayraktar, 7 aylık bebeğinin can verdiğini öğrenince kalp krizi geçirerek can verdi. Hatay’ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Üçgüllük İlköğretim Okulu öğretmenlerinden, 30 yaşındaki Bahar Bayraktar, ikinci çocuğunu 7 aylık erken doğum yaptı.

Doğumun gerçekleşmesinin ardından iki saat sonra erken doğan bebek öldü. Bayraktar kendine geldikten sonra bebeğini kaybettiğini öğrence fenalaştı ve kalp krizi geçirdi.

Genç öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar’ın cenazesi Gözcüler Mahallesi’nde baba evinden alınarak aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.