Bahçeli, 'Ajan' gazeteci ile röportaj yapmış



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru sormak istemesi üzerine "Hadi işine bak" diyerek azarladı. Ancak MHP yönetiminin "ajan provokatör" deyip "terör sempatizanı" olmakla itham ettiği Yazıcıoğlu'nun daha önce Bahçeli'yle röportajının bulunduğu ortaya çıktı.



Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi. Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı.



Görüntülerin tepki çekmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu'nun "ajan provokatör edasıyla hareket ettiği" ve "yaptığının gazetecilik olmadığı" öne sürüldü. Açıklamada aynı zamanda Yazıcıoğlu'nun Voice of America'da (VOA) çalışıyor olmasına dikkat çekilerek "ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki “sürekli” görevi, asıl niyetini açık etmiştir" denildi.

2015'TEKİ RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Bunun yanı sıra sosyal medyada da MHP'liler Yazıcıoğlu'nun Twitter'daki paylaşımları ve beğenileri üzerinden hedef alarak "Demirtaş aşığı" dedi. MHP'nin sosyal medya koordinatörü Hüseyin Özkan da "Bu kadının muhabir değil bir militan olduğu ve meclise nasıl girdiği tartışılmalıdır? Firari ve tutuklu suçluyu öven, destekleyen paylaşımları mevcuttur…" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in ulaştığı Yazıcıoğlu ise karşılaştığı muameleye ilişkin bir açıklama yapmak istemediğini söyledi. Ancak MHP'nin hışmına uğrayan Yazıcıoğlu'nun geçmişte bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle röportajının olduğu ortaya çıktı.

VOA Türkçe'de 7 Mayıs 2015 tarihinde "MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesajlar" başlığıyla yayımlanan haberde Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "AKP’de bundan sonra milliyetçi oyların kalacağına ihtimal vermiyorum. Milli Görüş’ten gömlek değişirdi, demokrat muhafazakar oldu. Şimdi de yozlaşmış bir muhafazakarlığı savunuyor" diyerek eleştiriyor.

Haberde "Bahçeli, 6 Mayıs günü ilk miting turuna çıktı ve gün içerisinde Çankırı, Kastamonu ile Sinop’ta meydanlarda halka seslendi. Bahçeli’nin ilk miting turunu Amerika’nın Sesi’nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteci de MHP konvoyunda izledi. Miting programı yanı sıra yol boyunca kendisine yöneltilen kahve sohbeti, dinlenme noktası davetlerini de geri çevirmeyen Bahçeli, gece yarısında Ankara’ya dönüş yolunda son mola noktasında hem gündemi hem de ilk miting turunu konvoydaki basın mensuplarına değerlendirdi" ifadeleri kullanılıyor.

Haberin devamına göre Bahçeli, Yazıcıoğlu'nun "Yüksek Seçim Kurulu’nun HDP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim propagandası yaptığı ve fırsat eşitliği ilkesini çiğnediği yönündeki başvurusunu reddettiğini" anımsatması üzerine "YSK Erdoğan fanusunun içine girmiş, sadece onu teneffüs ediyor. Erdoğan’ın konuşmasını tarafsızlıkla nitelendirebilecek bir kişi olsa olsa sadece Erdoğan’dır. Demek ki YSK ile Erdoğan özdeşleşmiştir. Çok büyük hatadır. Gelecekte hepsinin hesabı sorulur" yanıtı veriyor.