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BAK Kadıköy, yangın söndürme ekipleri Çanakkale'de

Kadıköy Belediyesi ekipleri Çanakkale’deki yangına müdahale için yola çıktı

23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:05
BAK Kadıköy, yangın söndürme ekipleri Çanakkale'de

BAK Kadıköy, yangın söndürme ekipleri Çanakkale'de

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) Çanakkale’de ormanlık alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılmak için yola çıktı. BAK Kadıköy, bin 500 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 kurtarma aracıyla Çanakkale’ye hareket etti. 

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalar öğle saatlerinden beri devam ediyor. Rüzgarla birlikte büyüyen ve yerleşim yerini tehdit eden yangın nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri 9'a yükselirken; alevlerin ulaştığı yerleşim yerlerinde bazı evler yandı. Havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları saatlerdir aralıksız sürerken, Kadıköy Belediyesi’ne bağlı ekipler de çalışmalara destek olmak amacıyla akşam saatlerinde Çanakkale’ye hareket etti. 

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın talimatıyla Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’ndan (BAK Kadıköy) 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 profesyonel kurtarma aracı bölgeye sevk edildi. BAK Kadıköy lideri Hakan Özdemir, Çanakkale’de 112 Acil Servis’in talimatlarıyla ihtiyaç duyulan yerlere intikal edeceklerini söyledi. BAK Kadıköy, geçtiğimiz yıllarda Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına da destek vermişti.  

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BAK Kadıköy
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