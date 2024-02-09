Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bakan'ın şirketine SİT alanı kıyağı | Mahkeme kararını dinlemediler

Muğla'da doğa ve tarih harikası sit alanına yapılmak istenen otel projesi daha önce de iptal edilmişti: Bakan Mehmet Nuri Ersoy vazgeçmiyor.

09 Şubat 2024 Cuma 11:46
Bakan'ın şirketine SİT alanı kıyağı | Mahkeme kararını dinlemediler






Bakan'ın şirketine SİT alanı kıyağı | Mahkeme kararını dinlemediler


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortağı olduğu şirketin, beş kez iptal edilen, 2. derece SİT alanı içindeki otel projesinde karar, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na kaldı. Bölgede Hazine’ye ait arazi Ersoy’un şirketine verilmişti.

Türkiye'nin birçok noktasında arkeolojik ve doğal sit alanları rant uğruna yok ediliyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve susuzlukla baş etmeye çalışan Muğla Bodrum’un doğal yapısı da otel projeleri için tahrip ediliyor.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortakları arasında yer aldığı şirket, Adalıyalı mevkisinde yapmak istediği ve daha önce iptal edilen lüks otel projesi için adım attı. Ersoy’un şirketi Ersoy Otelcilik İnşaat’ın yapmak istediği proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 18 Nisan’da yapılacak. 124 bin 21 metrekarelik alanda 325 oda, 14 villa, 3 apart villa, 38 aile odası inşa edilecek. Projenin bedeli ise 159 milyon 926 bin TL olarak belirlendi. 

Komisyondan çıkacak kararın ardından projeye onay verilmesi durumunda içerisinde 2. derece doğal sit alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanında inşaata başlanacak. Ayrıca bölgede koruma altına alınan ağaçlar da bulunuyor. Tanıtım dosyasında projenin “kamu yararı” bulundurduğu da belirtiliyor.


BAKAN KENDİNE TAHSİS ETTİ

Toplamda 124 bin 21 metrekarelik proje alanının 95 bin 201 metrekarelik bölümü ise hazineye ait. Ancak alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bakan Ersoy’un şirketine tahsis edildi. 24 ayda tamamlanması planlanan projenin işletme süresinin 49 yıl olacağı belirtildi. 

Bakanın şirketi daha önce de aynı proje için başvuruda bulunmuştu. Aynı bölgede yapılması planlanan 490 oda ve bin yatak kapasiteli projeye verilen onay Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Şirket, iptalin ardından yeni proje dosyasıyla birlikte başvuru yaptı. Ayrıca proje alanının imar planları da açılan davalar sonunda iptal edildi. Şirket, imar planları onaylanmadan projenin inşaat aşamasına geçilmeyeceğini belirtti.

Son Güncelleme: 09.02.2024 12:57
Anahtar Kelimeler:
SİT AlanıMahkeme Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremzede köylülere villa gibi ev sözlerine tepki yağdı
Depremzede köylülere villa gibi ev sözlerine tepki yağdı
Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto
Hatay'da Bakan Koca ve Belediye Başkanı Savaş'a protesto
Deprem acısı, bakanlara Anayasa'yı hatırlattı
Deprem acısı, bakanlara Anayasa'yı hatırlattı
6 Şubat Depremi | 53 bin can kaybettik tek bir sorumlu yok!
6 Şubat Depremi | 53 bin can kaybettik tek bir sorumlu yok!
Gaye Erkan'ın babası işten kovdurmuştu | Doğru söylediği ortaya çıktı
Gaye Erkan'ın babası işten kovdurmuştu | Doğru söylediği ortaya çıktı
Gaziantep'te polis helikopteri düştü, 2 şehit, 1 yaralı var
Gaziantep'te polis helikopteri düştü, 2 şehit, 1 yaralı var
Yazar Alev Alatla hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatla hayatını kaybetti
Özel hastane, yatış vermediği hastanın oksijenini kesti
Özel hastane, yatış vermediği hastanın oksijenini kesti
AKOM'dan güzel havalar müjdesi
AKOM'dan güzel havalar müjdesi
Dikili'de balıkçı teknesi battı, 3 can kaybı var
Dikili'de balıkçı teknesi battı, 3 can kaybı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim