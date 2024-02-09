Bakan'ın şirketine SİT alanı kıyağı | Mahkeme kararını dinlemediler



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortağı olduğu şirketin, beş kez iptal edilen, 2. derece SİT alanı içindeki otel projesinde karar, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na kaldı. Bölgede Hazine’ye ait arazi Ersoy’un şirketine verilmişti.

Türkiye'nin birçok noktasında arkeolojik ve doğal sit alanları rant uğruna yok ediliyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve susuzlukla baş etmeye çalışan Muğla Bodrum’un doğal yapısı da otel projeleri için tahrip ediliyor.

Son olarak’un ortakları arasında yer aldığı şirket, Adalıyalı mevkisinde yapmak istediği ve daha önce iptal edilen lüks otel projesi için adım attı. Ersoy’un şirketi Ersoy Otelcilik İnşaat’ın yapmak istediği proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 18 Nisan’da yapılacak. 124 bin 21 metrekarelik alanda 325 oda, 14 villa, 3 apart villa, 38 aile odası inşa edilecek. Projenin bedeli ise 159 milyon 926 bin TL olarak belirlendi.

Komisyondan çıkacak kararın ardından projeye onay verilmesi durumunda içerisinde 2. derece doğal sit alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanında inşaata başlanacak. Ayrıca bölgede koruma altına alınan ağaçlar da bulunuyor. Tanıtım dosyasında projenin “kamu yararı” bulundurduğu da belirtiliyor.



BAKAN KENDİNE TAHSİS ETTİ

Toplamda 124 bin 21 metrekarelik proje alanının 95 bin 201 metrekarelik bölümü ise hazineye ait. Ancak alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bakan Ersoy’un şirketine tahsis edildi. 24 ayda tamamlanması planlanan projenin işletme süresinin 49 yıl olacağı belirtildi.

Bakanın şirketi daha önce de aynı proje için başvuruda bulunmuştu. Aynı bölgede yapılması planlanan 490 oda ve bin yatak kapasiteli projeye verilen onay Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Şirket, iptalin ardından yeni proje dosyasıyla birlikte başvuru yaptı. Ayrıca proje alanının imar planları da açılan davalar sonunda iptal edildi. Şirket, imar planları onaylanmadan projenin inşaat aşamasına geçilmeyeceğini belirtti.