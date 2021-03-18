Bakan Koca açıkladı | 4.5 milyon BionTech aşısı geliyor

Almanya'da Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen BionTech aşısı için nihai karar verildi. 4.5 milyon aşı geliyor.

Ocak ayında gelmesi planlanan Biontech aşıları için sonunda anlaşma sağlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4.5 BionTech aşısının önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacağını duyurdu. Koronavirüs gündemiyle ilgili toplanan kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı.

Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür.

Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin

(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak



