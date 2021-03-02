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Bakan Koca'dan tüm illere mavi uyarısı geldi

Salgınla mücadelede illere verilen renklerin ardından normale dönüş süreci bugün başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm illerin mavi rengi kazanması için çaba harcamasını istedi

02 Mart 2021 Salı 23:41
Bakan Koca'dan tüm illere mavi uyarısı geldi

Bakan Koca'dan tüm illere mavi uyarısı geldi

Koronavirüs salgını sonrası kademeli olarak normal hayata dönüşü simgeleyen illere verilen renkler, en çok esnafı sevindirdi. Restoranlar, lokanta ve kahveler düşük orta ve düşük riskli illerde müşteri kabul etmeye başlarken, Bakan Koca'dan önemli uyarılar geldi.


 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı paylaşmıştı.  

Bakan Koca illerin Covid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak belirlendiğini, buna göre normalleşme adımlarının uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Koca bu kez de mavi renkle gösterilen illerin mavi illerin durumu koruması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımla şunları söyledi: 

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." 

Anahtar Kelimeler:
KoronaKoronavirüs
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