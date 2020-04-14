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Bakan Koca | En çok vaka sayısına 4'ncü haftada ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

14 Nisan 2020 Salı 19:47
Bakan Koca | En çok vaka sayısına 4'ncü haftada ulaşıldı

Bakan Koca | En çok vaka sayısına 4'ncü haftada ulaşıldı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor...

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Örnek davranışlarıyla mücadelimize destek olan gençlerimizi kutluyor, büyüklerimize içten hürmetlerimi sunmak istiyorum. Evde kalarak artık mücadelenin en sağlam grubunu oluşturdular.

İşe giderken tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Koronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimizi oluşturuyor. Değerli medya mensupyarı korona salgını konusunda yürüttüğümüz iletişimde katkınız büyük. Bunu doğrulukla titizlikle yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Hastaların tespitinde nasıl bir yöntem izliyoruz? Diğer ülkelerle aramızda benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Neden ısrarla direnmek, önlem almak gerekiyor. Bugünkü sözlerim bu soruların cevabı olma amacını taşıyacak.

Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgının mümkün en az kayıtla aşacağına işaret ediyor. Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz kullanmamasına rağmen alıyoruz. Tedbirleri yüzde yüz kullanabilsek umuttan çok daha öte kelimelere seçeceğiz. Sonuca odaklanalım, bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır.

Vakaların sayısı tüm dünyada artıyor. Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Vaka sayıları taştırma konusu. Türkiye'de salgında tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Tablonun olumsuz yönü tam olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir. Türkiye'de hastalığın 1 haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma gücünü hatırlamalıyız. Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış bulunuyoruz.

Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun dikkat, titizlik gerektiren bir çalışma olduğunu dışarıdan anlamak zordur.

Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? O kişilere ulaşılıyor, gözlem altına alınıp izole edilip tedavilere başlanıyor. Genel tarama zaten doğru önlem değil, güvenli sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap veriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı filyasyon yerine şikayet üzerine tanı ve tadevi yolunu izliyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da az evvel bahsettiğim vaka artış hızına sahibiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir.

Yöntemi en yaygın şekilde filyasyon yapan ülke Türkiyedir. Bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit edildi. Bunların yüzde 95.8'e ulaştık. Temas zincirinde yer alan vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. 251 bin 28 kişiye takip yapılmıştır. Filyasyon süreci nasıl işliyor? Hastanın çok detaylı hikayesini alıyoruz. Kimlerle ne zaman görüştüğü, aile ortamı, yakınları, iş yeri arkadaşlarını, sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu bilgileri toplanıyor.

Bu noktadan itibaren filyasyon ekiplerimiz harekete geçiyor. Bugüne kadar bahsetmediğim filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşuyor. Bu ekipler her koronavirüs vakasında harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadır. Doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşılmaktadır. Merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip etmektedir. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte, hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilde yapılmaktadır. Yüzde 99 yapılan Zonguldak'ta filyasyon çalışması birinci ildir, en düşük Şanlıurfa'dır. İstanbulda 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır.


İBB’DEN KORONAVİRÜS HAKKINDA YENİ WEB SİTESİ

İBB, Koronavirüs’e karşı verdiği mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için yeni bir internet sitesi oluşturdu. İstanbullular, bu site üzerinden, İBB’nin faaliyetlerini takip edecek, Sağlık Bakanlığı’nın ve İstanbul Valiliği’nin duyurularından tek bir ekran üzerinden anlık bilgi sahibi olabilecek.


İBB,Türkiye’de Koronavirüs (COVID-19) vakalarının yüzde 60’dan fazlasının görüldüğü İstanbul’da,kentlinin güvenilir bilgiye ulaşmanı sağlamak ve Belediye faaliyetlerinden haberdar etmek amacıyla https://koronavirus.ibb.istanbul adlı yeni bir site oluşturdu.

Sitenin ziyaretçileri, İBB’nin pandemi hakkında paylaştığı metinlere, görüntülere ve kampanyalara tek bir site üzerinden ulaşabilecek.

Vatandaş aynı zamanda, Başkan İmamoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya paylaşımlarının yer aldığı sitede, pandemi hakkındaki bilgilendirmeleri tek bir ekran üzerinden takip edebilecek.

GELECEK NESİLLER İÇİN SİBER ARŞİV

Koronavirüs için oluşturulan sitede, paylaşılan interaktif harita üzerinden, pandeminin dünyadaki yayılma hızını, yarattığı etkiyi takip etme imkanı sunuyor. Yeni oluşturulan web sitesi, yaşadığımız bu zor dönemin gelecek nesillere hatırlatılması için de online arşiv görevi görüyor. Yaşanan her gelişme, anlık olarak siteyi giriliyor. Böylece vatandaşın, geçmişe dönük alınan kararlara da ulaşması amaçlanıyor.

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Son Güncelleme: 14.04.2020 20:12
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