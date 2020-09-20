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Bakan Koca | Koronavirüs yayılım hızı yavaşladı

Türkiye genelinde bugün yapılan testlerde bin 519 vatandaşın testi pozitif çıktı. 62 vatandaşımız ise can verdi. 

20 Eylül 2020 Pazar 19:46
Bakan Koca | Koronavirüs yayılım hızı yavaşladı

Bakan Koca | Koronavirüs yayılım hızı yavaşladı

Covid-19 pandemisinde Türkiye genelinde yeni vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugün 1519 yeni vaka tespit edildi, 61 hasta hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise ölü sayısı 1 milyona yaklaştı. Bugün akşam saatlerinde toplam ölü sayısı 964 bin 447 olarak duyuruldu. 31 milyon kişiyi hastanelik yapan virüs yüzünden halen 61 bin kişinin durumu ciddiyetini koruyor. 

Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. Düny


''ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI''

Bakan Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" dedi.

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Son Güncelleme: 20.09.2020 22:49
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