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Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi

Ekonomik krizin, işsizliğin ve yosulluğun bunalıma sürüklediği vatandaşların tepkisine polisten ters kelepçe, sosyal medyada gündem oldu

22 Ağustos 2023 Salı 18:50
Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi

Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi

Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kapısına giderek, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum” diyen bir vatandaş ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay dün sabah saatlerinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binasının kapısına giden bir vatandaş, geçinemediğini belirterek isyan etti. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre 45-50 yaşlarındaki vatandaş, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?” dedi.

Bakanlıkta görevli polisler “geçinemiyorum” diyen yurttaşı gözaltına alındı. Polisin darbederek ters kelepçe ile gözaltına aldığı yurttaşın akıbeti ise bilinmiyor.

Öte yandan yurttaşın geçinemediği için kapısına gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlerinden biri de “Aşırı yoksulluk sınırının altında kalanların sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak” olarak açıklanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ankara
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