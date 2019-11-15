Bakırköy'de siyanürlü toplu intihar, 3 ölü var

Bakırköy'de siyanürlü toplu intihar

Toplumsal kırılmaların aleniyet kazandığı Türkiye'de toplu intihar olaylarıyla yüzleşiyor. Ekonomik rakamlar ülkeyi tozpembe gösterirken, bunalıma girenler çıkış yolu olarak canına kıymayı düşünüyor. Uzmanlar Türkiye'de en az bir milyon kişinin intiharı düşündüğü konusunda yetkilileri uyarırken bir acı haber bugün İstanbul Bakırköy'den geldi. Türkiye bir hafta içinde 3'ncü toplu intihar olayı ile sarsıldı. İşte o haberin ayrıntıları.

İstanbul Bakırköy’de gelen ihbar üzerine eve giden polis biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Kimyasal madde kokusu üzerine olay yerine AFAD yetkilileri çağrıldı. Kaymakamlık yaptığı açıklamada olay yerinde Siyanür tespit edildiğini açıkladı. Bu Türkiye'de iki hafta içinde meydana gelen 3'üncü siyanürle toplu ölüm vakası oldu.

Edinilen bilgilere göre sabah erken saatlerde polise gelen ihbarda bir evde kimyasal kokuya benzer kokular geldiği bildirildi. Bunun üzerine polis ekipleri Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme sokakta bulunan eve geldi. Eve giren polis biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Evdeki kokular üzerine olay yerine AFAD görevlileri çağrıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis, olayın olduğu sokağı kapatarak binada bulunanları tahliye ederken, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Anne Zeliha D, baba Bahattin D. ve çocuk Ali D'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çelik, babanın en son dün kendisinden su aldığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntıları yoktu. Konuştuk biraz. Duyunca şok geçirdik." dedi.

Ailenin bir komşusu da, "Duyduğumuz kadarıyla siyanürle zehirlenme olmuş. 3 kişilik bir aile. Üzüldük tabi komşumuzdu. Ayakkabısının içine not bıraktığı söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyoruz. Karı, koca ve çocuk" diye konuştu.

Çelik, babanın Kuyumcukent'te imalat işi yaptığını söyledi.

Evde, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, evin önünde bulunan ve Süleyman D.'ye ait olduğu belirtilen otomobilde de inceleme yaptı.

KAYMAKAMLIK “KOKU SİYANÜR" DEDİ

Olayın ardından Bakırköy Kaymakamlığı'ndan bir açıklama geçildi. Yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D),(B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. " denildi. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.



İLK ÖLÜMLER FATİH'TE

Türkiye'de peş peşe gelen siyanürden olaylarının ilk örneği İstanbul Fatih'de yaşanmıştı. Fatih'te, 6 Kasım günü kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulunmuştu.

Kapıda herhangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin toplu intihar olasılığı üzerinde durulmuştu.

Ancak kardeşlerden Oya Yetişkin’in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edilmişti.

ANTALYA'DA BİR AİLE YOK OLDU

Antalya'da geçtiğimiz hafta 4 kişilik bir ailenin evde cansız bedenleri bulunmuştu. Selim Şimşek, eşi Sultan Şimşek çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek'in siyanür nedeniyle öldükleri tespit edilmişti.

