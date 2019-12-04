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Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi

Türkiye'de kadın cinayetleri durmak bilmiyor, dün üç ayrı ilde meydana gelen hunharca saldırıda 3 kadın öldürüldü. Ordu'da henüz 20 yaşındaki genç balerin bıçaklı saldırıda katledildi.

Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi

Türkiye'de kadın cinayetleri durmak bilmiyor, dün üç ayrı ilde meydana gelen hunharca saldırıda 3 kadın öldürüldü. Ordu'da henüz 20 yaşındaki genç balerin bıçaklı saldırıda katledildi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 06:44
Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi


Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi

Ordu'da işlenen vahşi cinayetin kurbanı genç bir balerin oldu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybederken, kimliği belirsiz saldırgan kayıplara karıştı. Cinayet haberinin ardından Ceren Özdemir'in yakınları ve arkadaşları, genç kızın can verdiği hastaneye akın etti. Rektörlük yaptığı açıklamada katilin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. 


Dün yaşanan vahşi saldırının ardından cinayetin işlendiği bölgede yer alan güvenlik kameralarına ait görüntüler polis ekipleri tarafından toplanıyor. Polis çevrede görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor. İşte o haberin ayrıntıları.

EVİNİN ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Korkunç olay, dün akşam 19.30 sıralarında Altın ordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

REKTÖR AKDOĞAN: KATİL BULUNARAK YARGILANMALI

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Rektör Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), ailesine başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacaklar ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine, her konuda böyle inanın kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde böyle cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini, ne diyelim ki buna cani. Ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun."

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