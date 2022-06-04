Balıkesir'de deprem fırtınası | Önce 4.3, ardından 4.9

Balıkesir gece yarısı iki ayrı depremle sallandı. İlk deprem saat 01.13'te meydana geldi. Balıkesir Çaypınar'da meydana gelen ilk deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

İkinci deprem ise aynı yerde 4.9 olarak açıklandı.

Balıkesir il merkezinde yoğun olarak hissedilen ikinci sarsıntının ardından vatandaşlar evlerini boşaltarak sokaklarda ve parklarda beklemeye başladı.

Her iki sarsıntı geniş bir alanda hissedildi. AFAD ikinci depremin şiddetini 4.7, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak ilan etti.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.06.04 01:58:57 39.8190 27.9448 10.1 -.- 4.9 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:38:50 39.8295 27.9435 19.4 -.- 2.2 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:36:44 39.8647 27.9048 21.4 -.- 2.3 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:36:03 39.7883 27.9107 17.8 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:35:37 39.7865 27.9660 4.6 -.- 2.3 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:33:42 39.8205 27.9587 8.9 -.- 2.9 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:32:20 39.8035 27.9470 7.9 -.- 2.9 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:25:12 39.8683 27.9052 21.9 -.- 1.9 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:21:48 39.8150 27.9308 6.2 -.- 3.1 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.04 01:13:29 39.8205 27.9395 10.3 -.- 4.3 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.03 19:05:10 35.9765 27.5827 22.6 -.- 4.9 -.- AKDENIZ İlksel 2022.06.03 17:52:39 39.7378 41.0598 1.7 -.- 2.8 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel 2022.06.03 16:00:49 39.1855 32.6122 6.3 -.- 2.0 -.- SINANLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2022.06.03 15:05:43 35.3328 25.3365 5.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.03 13:29:09 36.9102 28.8625 6.8 -.- 1.6 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2022.06.03 13:04:31 34.6938 24.6647 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.03 12:50:59 37.9760 31.5842 4.7 -.- 1.3 -.- PINARBASI-HUYUK (KONYA) İlksel 2022.06.03 12:47:50 38.4493 34.1055 4.9 -.- 1.2 -.- AGZIKARAHAN-(AKSARAY) İlksel 2022.06.03 11:17:53 38.6345 27.5013 15.9 -.- 1.5 -.- YENIHARMANDALI-(MANISA) İlksel 2022.06.03 11:09:39 40.2735 41.0783 5.0 -.- 3.2 3.2 BASOVACIK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel 2022.06.03 10:50:09 34.9055 24.8817 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.03 10:31:47 40.2390 41.0400 21.1 -.- 2.0 -.- CATAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel 2022.06.03 10:04:47 35.3832 25.3622 14.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel