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Balıkesir'de deprem fırtınası | Önce 4.3, ardından 4.9

Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Gündüz Ege Denizi'nde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından gece yarısı Balıkesir sallandı

04 Haziran 2022 Cumartesi 02:06
Balıkesir'de deprem fırtınası | Önce 4.3, ardından 4.9

Balıkesir'de deprem fırtınası | Önce 4.3, ardından 4.9

Balıkesir gece yarısı iki ayrı depremle sallandı. İlk deprem saat 01.13'te meydana geldi. Balıkesir Çaypınar'da meydana gelen ilk deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti. 

İkinci deprem ise aynı yerde 4.9 olarak açıklandı.

Balıkesir il merkezinde yoğun olarak hissedilen ikinci sarsıntının ardından vatandaşlar evlerini boşaltarak sokaklarda ve parklarda beklemeye başladı.

Her iki sarsıntı geniş bir alanda hissedildi. AFAD ikinci depremin şiddetini 4.7, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak ilan etti.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.06.04 01:58:57  39.8190   27.9448       10.1      -.-  4.9  -.-   CAYPINAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.04 01:38:50  39.8295   27.9435       19.4      -.-  2.2  -.-   YAYLABAYIR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.06.04 01:36:44  39.8647   27.9048       21.4      -.-  2.3  -.-   YAGCILAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.04 01:36:03  39.7883   27.9107       17.8      -.-  2.4  -.-   KARACAOREN-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.06.04 01:35:37  39.7865   27.9660        4.6      -.-  2.3  -.-   CAYPINAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.04 01:33:42  39.8205   27.9587        8.9      -.-  2.9  -.-   CAYPINAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.04 01:32:20  39.8035   27.9470        7.9      -.-  2.9  -.-   CAYPINAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.04 01:25:12  39.8683   27.9052       21.9      -.-  1.9  -.-   YAGCILAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.04 01:21:48  39.8150   27.9308        6.2      -.-  3.1  -.-   HALKAPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.06.04 01:13:29  39.8205   27.9395       10.3      -.-  4.3  -.-   CAYPINAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.03 19:05:10  35.9765   27.5827       22.6      -.-  4.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.03 17:52:39  39.7378   41.0598        1.7      -.-  2.8  -.-   TASAGIL-CAT (ERZURUM)                             İlksel
2022.06.03 16:00:49  39.1855   32.6122        6.3      -.-  2.0  -.-   SINANLI-HAYMANA (ANKARA)                          İlksel
2022.06.03 15:05:43  35.3328   25.3365        5.3      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.03 13:29:09  36.9102   28.8625        6.8      -.-  1.6  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2022.06.03 13:04:31  34.6938   24.6647        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.03 12:50:59  37.9760   31.5842        4.7      -.-  1.3  -.-   PINARBASI-HUYUK (KONYA)                           İlksel
2022.06.03 12:47:50  38.4493   34.1055        4.9      -.-  1.2  -.-   AGZIKARAHAN-(AKSARAY)                             İlksel
2022.06.03 11:17:53  38.6345   27.5013       15.9      -.-  1.5  -.-   YENIHARMANDALI-(MANISA)                           İlksel
2022.06.03 11:09:39  40.2735   41.0783        5.0      -.-  3.2  3.2   BASOVACIK-AZIZIYE (ERZURUM)                       İlksel
2022.06.03 10:50:09  34.9055   24.8817        5.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.03 10:31:47  40.2390   41.0400       21.1      -.-  2.0  -.-   CATAK-AZIZIYE (ERZURUM)                           İlksel
2022.06.03 10:04:47  35.3832   25.3622       14.4      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
Son Güncelleme: 04.06.2022 02:12
Anahtar Kelimeler:
DepremSon Depremler
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