Balıkesir'de deprem | Gönen 4.8 ile sallandı

Balıkesir'de deprem | Gönen 4.4 ile sallandı





Balıkesir'de meydana gelen deprem Marmara ve Ege Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ilan etti. AFAD ise aynı depremi 4.6 olarak duyurdu.



AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale ve Bursa'yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.



Saat 18.44'te İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE SEBEP OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.44'de Balıkesir’de yerin 12 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Balıkesir Valiliği'nin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.07.21 18:44:23 40.1568 27.4160 8.4 -.- 4.8 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2022.07.21 18:42:41 40.1643 27.4095 5.0 -.- 3.3 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2022.07.21 18:41:44 40.1667 27.4095 14.0 -.- 2.8 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2022.07.21 18:12:24 40.1677 27.4138 10.0 -.- 2.2 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2022.07.21 17:38:05 39.3980 27.7353 5.3 -.- 2.2 -.- YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2022.07.21 16:24:51 36.4372 27.0277 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2022.07.21 15:52:42 39.4135 41.1017 5.0 -.- 2.6 -.- GECITLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2022.07.21 15:06:07 34.8295 24.0262 22.1 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.07.21 13:57:24 37.0813 27.3200 5.0 -.- 1.5 -.- YAKAKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2022.07.21 13:14:51 38.4965 39.2518 5.0 -.- 2.5 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel 2022.07.21 12:12:27 36.5160 29.8083 56.2 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-ELMALI (ANTALYA) İlksel 2022.07.21 12:06:35 39.2695 27.7223 3.0 -.- 2.5 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2022.07.21 11:52:09 39.9562 39.1165 8.0 -.- 1.8 -.- GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel



