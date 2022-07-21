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Balıkesir'de deprem | Gönen 4.8 ile sallandı

Balıkesir'in Gönen ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.8 olarak ilan edildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirde hissedildi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 19:10
Balıkesir'de deprem | Gönen 4.8 ile sallandı

Balıkesir'de deprem | Gönen 4.4 ile sallandı



Balıkesir'de meydana gelen deprem Marmara ve Ege Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ilan etti. AFAD ise aynı depremi 4.6 olarak duyurdu.


AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale ve Bursa'yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.


Saat 18.44'te İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.44'de Balıkesir’de yerin 12 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE SEBEP OLDU

Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Balıkesir Valiliği'nin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.07.21 18:44:23  40.1568   27.4160        8.4      -.-  4.8  -.-   TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)                         İlksel
2022.07.21 18:42:41  40.1643   27.4095        5.0      -.-  3.3  -.-   TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)                         İlksel
2022.07.21 18:41:44  40.1667   27.4095       14.0      -.-  2.8  -.-   TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)                         İlksel
2022.07.21 18:12:24  40.1677   27.4138       10.0      -.-  2.2  -.-   TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)                         İlksel
2022.07.21 17:38:05  39.3980   27.7353        5.3      -.-  2.2  -.-   YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR)             İlksel
2022.07.21 16:24:51  36.4372   27.0277        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.07.21 15:52:42  39.4135   41.1017        5.0      -.-  2.6  -.-   GECITLI-KARLIOVA (BINGOL)                         İlksel
2022.07.21 15:06:07  34.8295   24.0262       22.1      -.-  3.4  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.07.21 13:57:24  37.0813   27.3200        5.0      -.-  1.5  -.-   YAKAKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2022.07.21 13:14:51  38.4965   39.2518        5.0      -.-  2.5  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 İlksel
2022.07.21 12:12:27  36.5160   29.8083       56.2      -.-  2.2  -.-   ARMUTLU-ELMALI (ANTALYA)                          İlksel
2022.07.21 12:06:35  39.2695   27.7223        3.0      -.-  2.5  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2022.07.21 11:52:09  39.9562   39.1165        8.0      -.-  1.8  -.-   GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                        İlksel


 

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DepremBalıkesirGönenSon Deprem
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