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Balıkesir'de feci kaza, 14 kişi öldü, 18 kişi yaralı var

Türkiye bir yandan orman yangınlarında yok olan canlılara üzülürken diğer yandan gelen kaza haberleri ile kahroldu. Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı, 14 kişi hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2021 Pazar 10:59
Balıkesir'de feci kaza, 14 kişi öldü, 18 kişi yaralı var

Balıkesir'de feci kaza, 14 kişi öldü, 18 kişi yaralı var


Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.


Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

VALİ ŞILDAK YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti. Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi. Vali Şıldak, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirKaza
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