Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi
Marmara ve Ege Bölgeleri sabaha kadar beşik gibi sallandı. İlk deprem Balıkesir Akçaköy'de yer kabuğunun 7.7 KM derinliğinde oluştu. Depremin şiddetini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak ilan ederken,
Son depremler, Avrupa deprem kuruluşları depremin 5.1 olduğunu duyurdu. Merkez üssü Balıkesir Altıeylül'e bağlı Bayat köyü olarak ilan edilen 4.l büyüklüğündeki 2. deprem ise korkuyu daha da artırdı. Deprem sonrası Balıkesir'in tüm ilçelerinde vatandaşlar gece sokaklara indi. Kredi ve Yurlar Kurumu'na ait binada derin çatlaklare neden olan deprem yüzünden öğrenciler uzun süre yurda girmemek için direndi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabaha kadar 60'a yakın artçı deprem hissedildi. İşte o haberin detayları.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı depremi, Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak duyurdu. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi. Deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Panikle dışarıya çıkan Balıkesirlilerden çoğunluğu evlerine dönerken, eve girmek istemeyen bazı vatandaşlar ise belediyeye ait noktalarda sabahladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler ile artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.
51 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.
23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.
"BOMBA PATLADI SANDIK"
Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, "Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber. Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi" dedi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.11 08:05:58 39.4252 27.9237 9.8 -.- 1.0 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 08:04:46 37.7663 27.1215 6.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.11 07:55:15 39.4313 27.9627 6.9 -.- 1.3 -.- DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 07:36:32 38.3302 42.6498 5.4 -.- 2.0 -.- KORUKLU-TATVAN (BITLIS) İlksel
2019.12.11 07:26:43 39.3628 28.0893 9.0 -.- 1.1 -.- YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 07:09:49 39.3943 27.9763 4.2 -.- 1.2 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 06:46:12 39.4222 27.9077 5.3 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 06:30:28 40.7343 28.9718 9.8 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.12.11 06:26:16 39.4435 28.0093 6.5 -.- 1.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 06:13:03 39.4232 27.9368 8.8 -.- 1.1 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 06:01:26 39.4235 27.9510 10.2 -.- 1.6 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:48:16 39.4105 27.9908 4.9 -.- 1.3 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:47:35 39.4452 27.9107 8.4 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:47:01 39.4508 27.9480 6.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:45:50 37.8162 29.7022 5.8 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.11 05:36:56 39.4367 27.9023 7.9 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:35:23 39.4155 27.8773 4.6 -.- 1.1 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:29:26 37.4797 24.0217 148.6 -.- 4.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.12.11 05:11:51 39.4565 27.9387 7.3 -.- 3.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:06:22 39.4615 27.9377 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 05:04:44 39.4202 27.9228 5.4 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 04:56:05 35.2968 26.5358 71.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.11 04:53:10 39.4530 27.8987 5.4 -.- 1.4 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 04:52:45 39.4587 27.9327 13.4 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 04:47:01 35.5412 26.4080 25.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.11 04:32:21 39.4405 27.9240 5.9 -.- 1.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 04:17:58 39.4420 27.8923 5.0 -.- 1.1 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 04:10:47 39.4467 27.9273 5.3 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 04:08:26 39.4563 27.8905 7.3 -.- 1.4 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 04:00:16 39.3728 27.9885 5.4 -.- 0.9 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:56:26 39.4535 27.8747 5.4 -.- 1.0 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:54:28 39.4520 27.8848 11.1 -.- 1.3 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:47:42 39.4533 27.9648 5.6 -.- 1.7 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:43:58 39.7403 27.6970 5.0 -.- 0.8 -.- TURPLU-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:42:49 39.4298 27.9488 12.3 -.- 1.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) REVIZE01 (2019.12.11 03:42:50)
2019.12.11 03:40:15 39.4237 27.8917 4.1 -.- 1.5 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:32:25 39.4185 27.9110 7.6 -.- 1.5 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:24:35 39.4482 27.8968 8.5 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:20:29 39.4463 27.9312 5.7 -.- 1.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:10:26 39.4015 27.9567 6.7 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 03:01:44 39.4462 27.9075 6.2 -.- 3.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:59:30 39.4448 27.9302 5.8 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:58:48 39.4482 27.9103 9.8 -.- 3.5 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:52:26 39.4615 27.8912 10.1 -.- 1.5 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:50:05 39.4510 27.9223 7.5 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:42:21 39.4380 27.9525 5.5 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:32:06 39.4508 27.9090 9.9 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:28:38 39.4543 27.9050 7.9 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:23:06 38.6887 43.0892 5.0 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2019.12.11 02:16:09 39.5087 27.7783 27.9 -.- 0.9 -.- CIFTCIDERE-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:14:41 39.5498 27.4907 16.3 -.- 1.2 -.- YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:13:02 39.5253 27.9403 24.7 -.- 1.0 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 02:09:16 39.4408 27.8978 4.2 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:56:40 39.4598 27.8888 10.4 -.- 1.3 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:49:24 35.4378 26.4387 52.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.11 01:47:12 39.4497 27.8457 22.7 -.- 0.9 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:46:26 39.4313 27.8943 3.2 -.- 1.3 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:39:10 39.3850 27.9770 5.4 -.- 1.3 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:35:42 39.4527 27.8620 9.5 -.- 1.2 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:31:56 39.4442 27.9395 7.3 -.- 2.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:27:58 39.4243 27.9913 4.6 -.- 1.3 -.- DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:25:07 39.4595 27.9503 9.0 -.- 1.5 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:22:49 39.4472 27.9673 5.5 -.- 1.3 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:20:26 39.4613 27.9013 5.4 -.- 1.5 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:11:40 39.4695 27.9030 11.9 -.- 1.5 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:08:24 35.2618 26.5013 86.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.11 01:05:36 39.4208 27.9393 4.5 -.- 1.4 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 01:03:42 39.4207 27.9355 4.8 -.- 1.5 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:58:27 35.3738 26.5032 82.0 -.- 5.3 5.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.12.11 00:58:28)
2019.12.11 00:54:34 39.4563 27.9788 9.8 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:46:29 39.4527 27.9100 9.6 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:40:30 39.4540 27.9268 7.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:25:29 39.4588 27.9118 8.2 -.- 1.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:23:36 39.4662 27.9160 7.3 -.- 2.0 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:21:54 39.4388 27.9008 13.7 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:01:11 39.4387 27.9485 10.0 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:59:34 39.4558 27.9962 10.6 -.- 1.6 -.- AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:58:34 39.4473 27.9082 11.2 -.- 2.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:56:23 39.4562 27.9055 7.8 -.- 2.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:55:19 39.4733 27.9480 7.1 -.- 2.5 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:50:16 39.4518 27.8917 9.0 -.- 2.0 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:49:13 39.4390 27.9393 5.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:46:18 39.4527 27.9170 7.8 -.- 4.3 4.1 BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:34:22 39.4520 27.9413 5.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:27:25 39.4515 27.8897 5.0 -.- 3.1 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:26:36 39.4645 27.8827 7.0 -.- 2.3 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:24:04 39.4468 27.9142 9.8 -.- 4.5 4.3 BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:14:02 39.4492 27.9355 7.7 -.- 5.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel