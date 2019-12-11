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Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi

Balıkesir Akçaköy'de saat 23.14'te 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokakta sabahladı. Deprem Ege ve Marmara Bölgelerinde yoğun olarak hissedildi. 

11 Aralık 2019 Çarşamba 09:01
Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi

Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi


Marmara ve Ege Bölgeleri sabaha kadar beşik gibi sallandı. İlk deprem Balıkesir Akçaköy'de yer kabuğunun 7.7 KM derinliğinde oluştu. Depremin şiddetini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak ilan ederken,

Son depremler, Avrupa deprem kuruluşları depremin 5.1 olduğunu duyurdu.  Merkez üssü Balıkesir Altıeylül'e bağlı Bayat köyü olarak ilan edilen 4.l büyüklüğündeki 2. deprem ise korkuyu daha da artırdı. Deprem sonrası Balıkesir'in tüm ilçelerinde vatandaşlar gece sokaklara indi. Kredi ve Yurlar Kurumu'na ait binada derin çatlaklare neden olan deprem yüzünden öğrenciler uzun süre yurda girmemek için direndi. 


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabaha kadar 60'a yakın artçı deprem hissedildi. İşte o haberin detayları.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı depremi, Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak duyurdu. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi. Deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Panikle dışarıya çıkan Balıkesirlilerden çoğunluğu evlerine dönerken, eve girmek istemeyen bazı vatandaşlar ise belediyeye ait noktalarda sabahladı


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler ile artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.


51 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, "Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber.  Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi" dedi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.12.11 08:05:58  39.4252   27.9237        9.8      -.-  1.0  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 08:04:46  37.7663   27.1215        6.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.12.11 07:55:15  39.4313   27.9627        6.9      -.-  1.3  -.-   DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 07:36:32  38.3302   42.6498        5.4      -.-  2.0  -.-   KORUKLU-TATVAN (BITLIS)                           İlksel
2019.12.11 07:26:43  39.3628   28.0893        9.0      -.-  1.1  -.-   YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2019.12.11 07:09:49  39.3943   27.9763        4.2      -.-  1.2  -.-   CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 06:46:12  39.4222   27.9077        5.3      -.-  1.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 06:30:28  40.7343   28.9718        9.8      -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel
2019.12.11 06:26:16  39.4435   28.0093        6.5      -.-  1.1  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 06:13:03  39.4232   27.9368        8.8      -.-  1.1  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 06:01:26  39.4235   27.9510       10.2      -.-  1.6  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:48:16  39.4105   27.9908        4.9      -.-  1.3  -.-   CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 05:47:35  39.4452   27.9107        8.4      -.-  1.9  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 05:47:01  39.4508   27.9480        6.9      -.-  2.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:45:50  37.8162   29.7022        5.8      -.-  2.2  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.12.11 05:36:56  39.4367   27.9023        7.9      -.-  1.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 05:35:23  39.4155   27.8773        4.6      -.-  1.1  -.-   YESILLER-(BALIKESIR)                              İlksel
2019.12.11 05:29:26  37.4797   24.0217      148.6      -.-  4.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.12.11 05:11:51  39.4565   27.9387        7.3      -.-  3.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:06:22  39.4615   27.9377        5.3      -.-  1.9  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 05:04:44  39.4202   27.9228        5.4      -.-  1.2  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:56:05  35.2968   26.5358       71.7      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 04:53:10  39.4530   27.8987        5.4      -.-  1.4  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 04:52:45  39.4587   27.9327       13.4      -.-  1.3  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:47:01  35.5412   26.4080       25.5      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 04:32:21  39.4405   27.9240        5.9      -.-  1.3  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 04:17:58  39.4420   27.8923        5.0      -.-  1.1  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:10:47  39.4467   27.9273        5.3      -.-  1.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 04:08:26  39.4563   27.8905        7.3      -.-  1.4  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 04:00:16  39.3728   27.9885        5.4      -.-  0.9  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 03:56:26  39.4535   27.8747        5.4      -.-  1.0  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 03:54:28  39.4520   27.8848       11.1      -.-  1.3  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 03:47:42  39.4533   27.9648        5.6      -.-  1.7  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                  İlksel
2019.12.11 03:43:58  39.7403   27.6970        5.0      -.-  0.8  -.-   TURPLU-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 03:42:49  39.4298   27.9488       12.3      -.-  1.1  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               REVIZE01   (2019.12.11 03:42:50)
2019.12.11 03:40:15  39.4237   27.8917        4.1      -.-  1.5  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 03:32:25  39.4185   27.9110        7.6      -.-  1.5  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 03:24:35  39.4482   27.8968        8.5      -.-  1.7  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 03:20:29  39.4463   27.9312        5.7      -.-  1.0  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 03:10:26  39.4015   27.9567        6.7      -.-  1.2  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 03:01:44  39.4462   27.9075        6.2      -.-  3.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:59:30  39.4448   27.9302        5.8      -.-  2.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 02:58:48  39.4482   27.9103        9.8      -.-  3.5  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:52:26  39.4615   27.8912       10.1      -.-  1.5  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 02:50:05  39.4510   27.9223        7.5      -.-  1.7  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:42:21  39.4380   27.9525        5.5      -.-  1.7  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 02:32:06  39.4508   27.9090        9.9      -.-  1.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:28:38  39.4543   27.9050        7.9      -.-  1.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 02:23:06  38.6887   43.0892        5.0      -.-  2.1  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.12.11 02:16:09  39.5087   27.7783       27.9      -.-  0.9  -.-   CIFTCIDERE-(BALIKESIR)                            İlksel
2019.12.11 02:14:41  39.5498   27.4907       16.3      -.-  1.2  -.-   YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 02:13:02  39.5253   27.9403       24.7      -.-  1.0  -.-   CICEKPINARI-(BALIKESIR)                           İlksel
2019.12.11 02:09:16  39.4408   27.8978        4.2      -.-  1.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 01:56:40  39.4598   27.8888       10.4      -.-  1.3  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 01:49:24  35.4378   26.4387       52.7      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 01:47:12  39.4497   27.8457       22.7      -.-  0.9  -.-   TAYYIPLER-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 01:46:26  39.4313   27.8943        3.2      -.-  1.3  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:39:10  39.3850   27.9770        5.4      -.-  1.3  -.-   CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2019.12.11 01:35:42  39.4527   27.8620        9.5      -.-  1.2  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.11 01:31:56  39.4442   27.9395        7.3      -.-  2.6  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:27:58  39.4243   27.9913        4.6      -.-  1.3  -.-   DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2019.12.11 01:25:07  39.4595   27.9503        9.0      -.-  1.5  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:22:49  39.4472   27.9673        5.5      -.-  1.3  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                  İlksel
2019.12.11 01:20:26  39.4613   27.9013        5.4      -.-  1.5  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 01:11:40  39.4695   27.9030       11.9      -.-  1.5  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 01:08:24  35.2618   26.5013       86.1      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.11 01:05:36  39.4208   27.9393        4.5      -.-  1.4  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 01:03:42  39.4207   27.9355        4.8      -.-  1.5  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 00:58:27  35.3738   26.5032       82.0      -.-  5.3  5.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             REVIZE01   (2019.12.11 00:58:28)
2019.12.11 00:54:34  39.4563   27.9788        9.8      -.-  1.9  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                  İlksel
2019.12.11 00:46:29  39.4527   27.9100        9.6      -.-  1.7  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 00:40:30  39.4540   27.9268        7.9      -.-  2.2  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.11 00:25:29  39.4588   27.9118        8.2      -.-  1.3  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 00:23:36  39.4662   27.9160        7.3      -.-  2.0  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.11 00:21:54  39.4388   27.9008       13.7      -.-  1.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.11 00:01:11  39.4387   27.9485       10.0      -.-  2.1  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:59:34  39.4558   27.9962       10.6      -.-  1.6  -.-   AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR)                         İlksel
2019.12.10 23:58:34  39.4473   27.9082       11.2      -.-  2.3  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:56:23  39.4562   27.9055        7.8      -.-  2.6  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:55:19  39.4733   27.9480        7.1      -.-  2.5  -.-   YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel
2019.12.10 23:50:16  39.4518   27.8917        9.0      -.-  2.0  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:49:13  39.4390   27.9393        5.4      -.-  1.9  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:46:18  39.4527   27.9170        7.8      -.-  4.3  4.1   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:34:22  39.4520   27.9413        5.4      -.-  1.9  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:27:25  39.4515   27.8897        5.0      -.-  3.1  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.10 23:26:36  39.4645   27.8827        7.0      -.-  2.3  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.12.10 23:24:04  39.4468   27.9142        9.8      -.-  4.5  4.3   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.10 23:14:02  39.4492   27.9355        7.7      -.-  5.0  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
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Son Güncelleme: 11.12.2019 09:05
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