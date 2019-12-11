Balıkesir depremi, halk geceyi sokakta geçirdi



Marmara ve Ege Bölgeleri sabaha kadar beşik gibi sallandı. İlk deprem Balıkesir Akçaköy'de yer kabuğunun 7.7 KM derinliğinde oluştu. Depremin şiddetini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak ilan ederken,

Son depremler, Avrupa deprem kuruluşları depremin 5.1 olduğunu duyurdu. Merkez üssü Balıkesir Altıeylül'e bağlı Bayat köyü olarak ilan edilen 4.l büyüklüğündeki 2. deprem ise korkuyu daha da artırdı. Deprem sonrası Balıkesir'in tüm ilçelerinde vatandaşlar gece sokaklara indi. Kredi ve Yurlar Kurumu'na ait binada derin çatlaklare neden olan deprem yüzünden öğrenciler uzun süre yurda girmemek için direndi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabaha kadar 60'a yakın artçı deprem hissedildi. İşte o haberin detayları.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı depremi, Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak duyurdu. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi. Deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Panikle dışarıya çıkan Balıkesirlilerden çoğunluğu evlerine dönerken, eve girmek istemeyen bazı vatandaşlar ise belediyeye ait noktalarda sabahladı



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler ile artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.



51 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, "Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber. Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi" dedi.