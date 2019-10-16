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Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü

Daha çok sıcak sularda yaşam alanı bulan ve istilacı bir tür olarak bilinen Balon balıkları, Akdeniz'de Finike kıyılarında diğer balık türlerini yok ediyor.

Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü

Daha çok sıcak sularda yaşam alanı bulan ve istilacı bir tür olarak bilinen Balon balıkları, Akdeniz'de Finike kıyılarında diğer balık türlerini yok ediyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü

Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü

                            
İklim değişikliği ile ısınan Akdeniz suları yeni istilacı türde balıkların yaşam alanlarına döndü. Akdeniz'e özgü balıkları imha eden balon balığı yüzünden Antalyabalıkçılar zor günler yaşıyor. Tutulması serbest ancak kara çıkarılması yasak olan balon balıkları, ağları parçalıyor. Saldırgan bir tür olarak bilinen balon balıkları Akdeniz'in piranası olarak anılıyor. 
Antalya'nın Finike ilçesinden tekneyle Akdeniz'e avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı. Ağı tekneye çektiğinde balon balıklarıyla karşılaşan balıkçı Mehmet Sever, "Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı" dedi.

BALIKÇILARIN KORKULU RÜYASI


Son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balığı, balıkçıların korkulu rüyası haline gelirken, 13 Ekim Pazar akşamı kendi balıkçı teknesiyle Akdeniz'de ava çıkan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Mehmet Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Sever, sosyal medyada da paylaştı.

Denizleri istila eden balon balıklarının Pirana gibi olduğunu vurgulayan Mehmet Sever, balon balıklarının balıkçıların ağlarını parçaladığını kaydetti. Sever, "Bu balığın avlanmasına izin veriliyor ancak karaya çıkartılması yasak. Önlem alınmazsa popülasyonu daha da artacak. Balon balığı hem balıkçılar için hem de denizdeki balıklar için tehdit oluşturmaya başladı" diye konuştu.

Balon balığının Japonya'da tüketildiğini hatırlatan Mehmet Sever, "Japonya'da tüketilen bir balık. Bazı ülkelerde de ilaç yapımında kullanılıyor. Balon balığı yok edilmek yerine devlet desteğiyle katma değere dönüştürülebilir. Biz aslında öldürme taraftarı değiliz. Bundan 10- 15 yıl sonra çocuklarımız bu haberleri okuduğu zaman belki de doğaya zarar verdiğimizi düşünecek. O nedenle bunun desteklenmesi şart" dedi.

Diğer yandan balon balıklarının teknede ölmesinin ardından denize döküldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balon BalığıAkdenizAntalyaFinikePirana
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