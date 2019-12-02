Baltalı müdür hakkında valilik soruşturma açtı

Sosyal medya hesaplarında eldine balta ile fotoğraf yayınlayan, siyasi parti liderlerine hakaretler savuran Sungurlu İLçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında soruşturma açıldı.

Çorum'da, sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi´nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı. Erkoç'un ifadesinin alınacağı öğrenildi.





Erol Erkoç, sosyal medya hesabından, Meral Akşener’e yönelik, “Meral hanım bende merak ediyorum. Size parti kurmayı kim söyledi? Seçimlerde FETÖ, Hadepkk ve CHP ile ittifak etmeyi kim söyledi?” gibi paylaşımlar yaparken, yine CHP ile ilgili, “Bu ülkede CHP kimi seviyorsa, kimin yanında ise sizler onun karşısında olun ki, iki dünyada kurtuluşa erersiniz” ifadeler kullandı. Erkoç’un sosyal medya hesabında elinde keskin bir baltayla poz vermesi dikkat çekti.

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç’un bu paylaşımlarına CHP ve İYİ Partililer tepki gösterdi.

Erkoç, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’li belediyeler hakkında paylaştığı hakaret ve aşağılayıcı mesajları yüzünden Çorum’da siyasi tartışmalara neden oldu.

“HADDİNİ BİLMEZ MÜPTEZEL”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Erol Koç’un paylaşımları sonrası şunları söyledi: “Haddini bilmez Sungurlu Özel İdare Müdürü denen müptezel, cerahatli beyninde dolaşan çirkin dünyasını yansıtmış. Bu şahıs ne iş yapar. Köyler hizmet alamıyor, karşılarında muhatap bulamıyor. Bürokrasiye biraz daha ciddiyet gerekiyor. Çirkin ve bir devlet memuruna yakışmayan paylaşımlarıyla nefret uyandıran Erkoç'un, muhalefet partisi liderlerine hakaret etme gücünü nereden aldığı merak ediyoruz.”

“ALEVİLERİN EVLERİNE İŞARET KOYANLARLA AYNI ZİHNİYETTİR”



CHP Çorum Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ise müdür Erkoç’un bu hareketinin oy devşirmek ile ilgili olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İzmir'de Alevilerin evlerine işaret koyan zihniyetle bu nefret dolu yazıları yazanlar arasında hiç bir fark olmadığına eminim. Kendi koltuklarının bekasını CHP'lilere, Atatürkçülere ve Alevilere küfretmekte görenlerin sığınaklarının iktidar partisi olması çok üzücü Sadece oy devşirmek için yapılan bu saygısızlığa halkımız her zaman haddini bildirmiştir.”