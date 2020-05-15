Bandırma Vapuru yarın yola çıkıyor





“Yüzyılın Rotası” etkinliğinde, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkacak olan Bandırma Vapuru, 19 Mayıs Salı günü Samsun’a ulaşacak. Bu tarihi yolculuğun kaptanı İsmail Hakkı Durusu da unutulmadı. Şehir Hatları AŞ, Durusu’nun Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek, minnet ve şükranla andı. Ayrıca İBB’nin 19 Mayıs kutlama etkinlikleri de yarın başlıyor. Online gerçekleştirilecek etkinlikler dört gün sürecek.

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“YÜZYILIN ROTASI” SANAL ORTAMDA

Ulu Önder Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirdiği tarihi seyahat, bu yıl salgın nedeniyle sanal ortama taşındı. “Yüzyılın Rotası” etkinliği kapsamında, Bandırma Vapuru sanal olarak 16 Mayıs’ta İstanbul’dan hareket edecek ve 19 Mayıs’ta Samsun’da olacak. Bandırma Vapuru’nun uğurlanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak, bir konuşma yapacak.

Bu sanal seyahat süresince, Mustafa kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere yaptığı yolculuğu anlatan bilgilendirme içerikleri, videolar, söyleşiler ve dinletiler yer alacak.

İBB, 19 MAYIS’I ONLİNE ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK

İBB, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin gençliğine armağan ettiği, milli duyguların en derin biçimde hissedildiği 19 Mayıs’ı sürece uygun programlar ve online etkinliklerle kutlayacak. İBB Kültür Daire Başkanlığı, belgesel, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan özel içeriklerine yarın başlıyor. Kutlamalar kapsamında, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası saat 14.00’te, İBB Orkestralar Müdürlüğü de saat 18.00’de konser verecek.21.00’de ise “Dersimiz Atatürk” filminin gösterimi yapılacak. Programlar, İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın ve İBB’nin sosyal medya sayfalarından izlenebilecek.

KAPTAN DURUSU DA UNUTULMADI

“MİNNET DUYGULARIMIZI SUNMAK İSTEDİK”

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.Yıldönümünde, Atatürk ve 18 silah arkadaşını Samsun’a taşıyan Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu da unutulmadı. Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, vapur kaptanları Çetin Korkmaz, Bilal Rıfat Tiren ile baş makinist Ramazan Marangoz, Durusu’nun Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ettiler. Mezara çiçek bıraktıktan sonra, Durusu için dua ettiler.

Kaptan İsmail Hakkı Durusu’nun mezarı başında kısa bir konuşma yapan Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, O’nun cesaretini hatırlatarak, minnet ve şükran duygularını ifade etti. Dedetaş, şunları söyledi:

“İsmail Hakkı Durusu, 16 Mayıs 1919’da, Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul’daki işgalcilerin 64 savaş gemisinin arasından cesurca çıkarmıştı. Üç gün, Karadeniz’in sert dalgalarıyla mücadele ederek, kıymetli yolcularını 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaştırmayı başarmıştı. 19 Mayıs 1919, Kurtuluş Savaşı’mızın başladığı gün. Nitekim bugünü çok önemseyen Atatürk, doğum günü olarak kendine 19 Mayıs’ı seçmiştir. Biz de Kurtuluş Savaşı tarihine geçen kahraman Kaptanımızı anmak, bir kez daha minnet duygularımızı ve dualarımızı mezarı başında sunmak istedik.”

“ADINI TAŞIYAN VAPUR VAR”

Bandırma Vapuru ile Karadeniz’de üç gün süren zor yolculukla yolcularını sağ salim Samsun’a ulaştıran, Kaptan İsmail Hakkı Durusu’nun adı Şehir Hatları AŞ’nin vapurlarından birinde hala yaşıyor.

İSMAİL HAKKI DURUSU KİMDİR?

İsmail Hakkı Durusu, 1871’de Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Zincidere Şehir Yatılı Mektebi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Heybeliada Ticari Kaptan Mektebi’nden mezun oldu. Emekli olduğu 1922’ye kadar farklı gemilerde kaptanlık yaptı. 1940’da İstanbul’da vefat etti. İsmail Hakkı Durusu’nun adı1999 yılında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından bir vapura verildi.

BANDIRMA VAPURU 1925’TE PARÇALANDI

Bandırma Vapuru, 1878’de İskoçya’nın Glasgow kentinde yapıldı. 279 grostonluk yolcu ve yük gemisi olarak tasarlanan gemi 1883’de Yunanistan’a satıldı ve Kymi adını aldı. 1891 yılında kaza sonucu battı. Yüzdürüldükten sonra İstanbul’da bir yabancı işletmeciye satıldı. Türk Bayrağına geçen gemiye burada Panderma adı verildi. Marmara Denizi kıyılarında sefer yapan gemi, 1910 Osmanlı Denizcilik İşletmesi tarafından satın alındı ve adı Bandırma olarak değiştirildi. 19 Mayıs 1919’dan sonra da 1924’e kadar hizmete devam etti. 1925’de Haliç’te hurda olarak parçalandı.