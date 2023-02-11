Baraj Patladı yalanına inanmayın | Deprem bölgesinde yağmacı tuzağı

Baraj Patladı yalanına sakın inanmayın | Deprem bölgesinde yağmacı tuzağı
Türkiye bir yandan deprem felaketinin yaşandığı bölgede enkaz altından can kurtarmaya çalışırken diğer yandan Hatay ve çevresinde öbeklenen yağmacılarla mücadele ediyor.
Hatay'da hırsızlık yapabilmek için "Baraj patladı" diyerek vatandaşları panikle şehir dışına kaçırmaya çalışıyorlar.— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) February 10, 2023
İDDİALAR ASILSIZDIR. pic.twitter.com/9qv2PQebou
Yüzlerce yağma ve hırsızlık ihbarının ardından Hatay ve çevresinde güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. Hatay şehir merkezi ile yağma ve hırsızlık olaylarının yoğunlaştığı ilçelerde Mersin, Adana, Karaman gibi illerden takviye asker ve polis timleri göreve başladı.
Öğle saatlerinden itibaren bir barajda deprem sırasında çatlak oluştuğu iddiaları akşam saatlerinde kulaktan kulağa yayıldı. Yağmacı hırsızların ürettiği yalan akşam ilerleyen saatlerde, enkaza dönen evlerinin önünde çadırlar kurarak bekleyen vatandaşlar özellikle de çocuklar arasında paniğe neden oldu.
Gelen ilk görüntülerde askerler vatandaşları sakinleştirirken "Bu yağmacıların uydurduğu bir yalan, sakın inanmayın. Eşyalarınızı çalmak, bulunduğunuz yerden sizi uzaklaştırmak istenen bir tuzak" diyerek sakinleştirdir.
Bu arada gündüz saatlerinde HaberTürk ve Halk TV ekranlarında bu konuda çıkan iddialar uzmanlar tarafından yalanlanmış, baraj gövdelerinde oluşan çatlaklar nedeniyle su tahliyesi yapılarak önlem alıhndığı duyurulmuştu.
Hatay ve çevresinde gece geç saatlerinde vatandaşlar el fenerleriyle enkazlarda dolaşan şüpheli şahısları belirleyerek güvenlik güçlerine haber verirken çok sayıda gönüllü de hırsızlık ve yağma olayına karşı sokaklarda nöbet tutmaya başladı.
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