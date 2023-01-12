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Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu

Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kuraklık, İstanbul gibi büyük şehirleri tehdit ediyor. Su toplama havzaları ile barajlar alarm verirken, doluluk oranı kritik seviyelere düştü.

12 Ocak 2023 Perşembe 18:29
Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu

Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu 

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından kışın ikinci ayının ortalarına gelindiği halde henüz kar yağmaması, kente su sağlayan barajları da etkiledi. Son ölçümlere göre, İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 31,51 seviyesine indi.

Ülke genelindeki kuraklık nedeniyle Türkiye'nin metropolü olan İstanbul'daki barajlar kurudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi ortalama yüzde 31,51 seviyesine indi.


İstanbul’a su sağlayan en önemli barajlardan biri Alibeyköy (Alibey) Barajı’nda da su seviyesi yüzde 17,5'e indi. Bu seviye ise Alibeyköy Barajı'nda son 10 yılda ölçülen en düşük düzey oldu. En düşük su seviyesi ise yüzde 4,85 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

ORTALAMA YÜZDE 31,51 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İSKİ'nin yaptığı son ölçümlere göre barajlardaki su seviyeleri şöyle:

Alibeyköy Barajı: Yüzde 17,5

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 34,48

Darlık Barajı: Yüzde 28,39

Elmalı Barajı: Yüzde 29,43

Istırancalar Barajı: Yüzde 36,13

Kazandere Barajı: Yüzde 4,85

Ömerli Barajı: Yüzde 35,37

Pabuçduru Barajı: Yüzde 39,96

Terkos Barajı: Yüzde 37,58

Son Güncelleme: 12.01.2023 18:32
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BarajlarIskiSu Barajları
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