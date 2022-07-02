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Barınma merkezinden kaçan Afganlılar her yerde aranıyor

Osmaniye'de konuldukları geçici barınma merkezinden tel örgüleri keserek kaçan Afgan kaçaklar her yerde aranıyor

02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:06
Barınma merkezinden kaçan Afganlılar her yerde aranıyor

Barınma merkezinden kaçan Afganlılar her yerde aranıyor

Türkiye'yi adeta istila eden yabancı gruplar içinde ikinci büyük çoğunluğa sahip Afgan kökenliler, Osmaniye'yi karıştırdı
Osmaniye'de onlarca sığınmacı, bulundukları geçici barınma merkezinden kaçtı. Osmaniye Valiliği, kaçan 35 sığınmacıdan 24’ünün yakalandığını duyurdu. Afganlıların firari sonrası vatandaşlara 'Sen sus, konuşma' diye uyarıda bulunan jandarmaya tepkilere neden oldu. 


Osmaniye'de onlarca sığınmacının bulundukları kamptan telleri keserek kaçtığı, bölge halkının da jandarma ile birlikte kaçanların peşine düştüğü iddia edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Valiliği, kentteki geçici barınma merkezinden kaçan 35 sığınmacıdan 24’ünün yakalandığını diğerlerini bulmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup yabancı, saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı tellerden atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici barınma merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."


 

Anahtar Kelimeler:
AfganFirarOsmaniye
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