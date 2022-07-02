Barınma merkezinden kaçan Afganlılar her yerde aranıyor
Türkiye'yi adeta istila eden yabancı gruplar içinde ikinci büyük çoğunluğa sahip Afgan kökenliler, Osmaniye'yi karıştırdı
Osmaniye'de onlarca sığınmacı, bulundukları geçici barınma merkezinden kaçtı. Osmaniye Valiliği, kaçan 35 sığınmacıdan 24’ünün yakalandığını duyurdu. Afganlıların firari sonrası vatandaşlara 'Sen sus, konuşma' diye uyarıda bulunan jandarmaya tepkilere neden oldu.
BASIN AÇIKLAMASI— TC Osmaniye Valiliği |Maske????Mesafe↔️Temizlik ???? (@OsmaniyeValilik) July 1, 2022
Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde bulunan bir grup yabancı bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, özel güvenliği ve Jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır.@DrErdincYILMAZ1 pic.twitter.com/rllCpiWeq3
Osmaniye'de onlarca sığınmacının bulundukları kamptan telleri keserek kaçtığı, bölge halkının da jandarma ile birlikte kaçanların peşine düştüğü iddia edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup yabancı, saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı tellerden atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici barınma merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."