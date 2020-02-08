Barış Pınarı bölgesinde kaza, 1 şehit, 5 asker yaralı



Suriye sınırları içerisinde Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde meydana gelen kazada, askeri araç devrildi, 1 şehit 5 asker yaralı.



Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı, yaralanan askerlerden birinin ise şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi