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Barış Pınarı bölgesinde kaza, 1 şehit, 5 asker yaralı

Suriye sınırları içerisinde Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde meydana gelen kazada, askeri araç devrildi, 1 şehit 5 asker yaralı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 09:07
Barış Pınarı bölgesinde kaza, 1 şehit, 5 asker yaralı

Barış Pınarı bölgesinde kaza, 1 şehit, 5 asker yaralı


Suriye sınırları içerisinde Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde meydana gelen kazada, askeri araç devrildi, 1 şehit 5 asker yaralı.


Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı, yaralanan askerlerden birinin ise şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi

Anahtar Kelimeler:
şehitBarış Pınarı
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