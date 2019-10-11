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Barış Pınarı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı sırasında 1 askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz yaralandı. Harekat sırasında öldürülen terörist sayısı sabah erken saatlerde 277 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı sırasında 1 askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz yaralandı. Harekat sırasında öldürülen terörist sayısı sabah erken saatlerde 277 olarak açıklandı.

11 Ekim 2019 Cuma 07:18
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu


Barış Pınarı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'de son durum, Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin Türkiye sınır kesiminde havadan ve karadan devam ediyor. İkinci gününe giren harekat sırasında 1 askerimiz şehit düştü, 3 askerimiz ise yaralandı. 


İlk şehidinizin acı haberi Ankara Mamak'ta bulunan ailesine dün akşam ulaştı. Şehit Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü. Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde bulunan şehidin evine giden komutanlar ve emniyet müdürü aileye şehadet haberini verdi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurularak Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları eve akın etti.

277 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTILAR


Harekatın sabah erken saatlere kadar olan bölümünde öldürülen terörist sayısı 277'ye ulaştı. Bu arada terör örgütüne zorla alınan çok sayıda kişinin silahlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Rasulayn'da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2'nci Tabur 2'nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.

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Son Güncelleme: 11.10.2019 07:23
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şehidimiz VarBarış Pınarı Harekatı
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