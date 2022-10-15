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Bartın'da maden faciası | 13 madenci kurtarılmayı bekliyor

Bartın Amasra'da TTK kömür ocağında dün akşam saatlerinde saat 18.15'te meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 28'e çıkarken, halen kurtarılmayı bekleyen 13 madenci için mücadele sürüyor

15 Ekim 2022 Cumartesi 08:49
Bartın'da maden faciası | 13 madenci kurtarılmayı bekliyor

Bartın'da maden faciası | 13 madenci kurtarılmayı bekliyor

Türkiye Bartın Amasra'da bulunan kömür ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Halen 13 madencinin bulunduğu galeriye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin yaralı olarak kurtardığı işçiler hastanelere ulaştırıldı.


Kurtarma ekiplerinin içeride 45 dakika bir değiştirildiğini belirten uzmanlar, içerideki zehirli gazın kurtarma çalışmalarını aksattığını ifade ediyor.
Maden sahasınaki tünellerle yer yüzünün bağlantısını sağlayan asansör etrafında çok sayıda ambulans beklerken, çok sayıda madenci ailesinin feryadı sabaha kadar dinmedi.

Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi. 


Maden ocağının etrafını kaplayan duman drone ile havadan görüntülendi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor. 
 

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