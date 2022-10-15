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Bartın'da maden faciası | Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Türkiye yasta. Bartın Amasra'da meydana gelen grizu faciasının ardından hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 09:50
Bartın'da maden faciası | Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Bartın'da maden faciası | Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan patlamanın ardından, hayatını kaybeden işçilerin adı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını açıkladı.

BAKAN SOYLU HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşamını yitiren işçilerin isimlerini açıkladı. İşte ilk gelen bilgilere göre can veren madencilerimizin isimleri
Ali Doğru, 
Aziz Köse, 
Berkay Pınarcıoğlu, 
Emrah Kaban, 
Enes Aydın, 
Ercan Akdeniz, 
Fikret Kansız, 
Gökhan Mercan, 
Murat Ergin, 
Rahman Özçelik, 
Ramazan Özer, 
Selçuk Ayvaz, 

Serkan Nakaş, 
Şuayip Okul, 
Yener Saygın, 
Mehmet Kara, 
Rasim Bulut, 
Sabri Akdere, 
Murat Öztan, 
Serhat Kahraman, 
Suat Demirkıran, 
Yasin Çelik, 
Gürdal Serenli, 
Burhan Altun, 
Emrah Kaya, 
Rıdvan Ayyıldız

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BartınAmasraKömür OcağıPatlamaGrizu
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