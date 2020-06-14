Başak Demirtaş'a çirkin saldırıya tepkiler yükseliyor
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik, sosyal medya üstünden düzenlenen çirkin saldırıya tepkiler devam ederken, Sakarya'da bir kişi gözaltına alındı.
Kimliği tespit edildiği bildirilen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ADALET BAKANI'NDAN TEPKİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.