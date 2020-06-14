Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Başak Demirtaş'a çirkin saldırıya tepkiler yükseliyor

Çoğunluğunu muhafazakar hesaplardan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin saldırıya tepkier yükseliyor.

14 Haziran 2020 Pazar 15:32
Başak Demirtaş'a çirkin saldırıya tepkiler yükseliyor

Başak Demirtaş'a çirkin saldırıya tepkiler yükseliyor


HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik, sosyal medya üstünden düzenlenen çirkin saldırıya tepkiler devam ederken, Sakarya'da bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhinde yapılan twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Kimliği tespit edildiği bildirilen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADALET BAKANI'NDAN TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Konya'da koronvirüs kabusu korkutuyor | Tüm hastaneler pandemiye ayrıldı
Konya'da koronvirüs kabusu korkutuyor | Tüm hastaneler pandemiye ayrıldı
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var
Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var
Şükrü Genç'in acı kaybı | Kıymet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Şükrü Genç'in acı kaybı | Kıymet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuktan acı haber
Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuktan acı haber
Saraçoğlu ilk maç için hazır | İBB ekipleri dezenfekte etti
Saraçoğlu ilk maç için hazır | İBB ekipleri dezenfekte etti
Pandemi araştırması | En çok evden çalışanları etkilendi
Pandemi araştırması | En çok evden çalışanları etkilendi
Mezarlıkta çekilen klibe savcılık el koydu
Mezarlıkta çekilen klibe savcılık el koydu
41 ilin valisi gece yarısı kararnamesi ile değişti
41 ilin valisi gece yarısı kararnamesi ile değişti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim