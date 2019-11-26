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Başörtülü kızlara saldıran kadına 12 yıl hapis istendi

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü kısa saldıran Semahat Y. hakkında 12 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Başörtülü kızlara saldıran kadına 12 yıl hapis istendi

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü kısa saldıran Semahat Y. hakkında 12 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

26 Kasım 2019 Salı 13:55
Başörtülü kızlara saldıran kadına 12 yıl hapis istendi


Başörtülü kızlara saldıran kadına 12 yıl hapis istendi



İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kıza saldıran Semahat Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, tepki çeken saldırıyı gerçekleştiren Yolcu hakkında 12 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Karaköy'de 15 Kasım'da Semahat Y. isimli şüpheli yolda yürümekte olan iki başörtülü kıza saldırmıştı. Kameraya yansıyan saldırı sonrasında kızların şikâyeti üzerine Semahat Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli Semahat Y., tutuklandı.

 
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Semahat Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını, o gün Karaköy'e hiç gitmediğini öne sürdü.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüphelinin aralarında daha önce hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan şikâyetçilere karşı sırf dini inançları gereği giyindikleri başörtüsü nedeni ile öne sürülen eylemleri gerçekleştirdiğini belirtildi. Şüphelinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, hakaret, tehdit ve kasten Yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi.

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