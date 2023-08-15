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Basra sıcakları Adana'yı kavurdu | Güneşte sucuklu yumurta pişirdiler

Akdeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan Basra Sıcakları, Adana'yı kavurdu. Termometreler 50 dereceyi gösterirken ünlü Adana tostunu güneşte hazırladılar.

15 Ağustos 2023 Salı 12:26
Basra sıcakları Adana'yı kavurdu | Güneşte sucuklu yumurta pişirdiler


Basra sıcakları Adana'yı kavurdu | Güneşte sucuklu yumurta pişirdiler

Türkiye'nin güney kesimlerini etkisi altına alan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Adana'da ise hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı

Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Adana'da güneşte ısınan sac tavada sucuk ve yumurta pişirerek Adana tostu hazırlandı.


Mehmet Karaca ile Mahmut Kurt, Basra sıcaklarıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı kentte güneş altında ısınan sacda sucuk ve yumurta pişirerek Adana Tostu hazırladı. Güneşin altında 2 saat bekletilen sacda pişen ürünleri ekmekle buluşturup ütüyle presleyen Karaca ile Kurt daha sonra bu tostu afiyetle yedi.

HAVA SICAKLIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİK

Mehmet Karaca ise kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, “Nasıl bir şehirde yaşadığımızı insanlara göstermek için hava sıcaklığı ile tost pişirdik. Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana’nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik" diye konuştuk.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuAdanaBasra Sıcakları
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