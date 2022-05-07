Batman'da kutlamaya Hüda Par engeli | Sevince 'İfsad' karıştı

Düzce Kaynaşlıspor taraftarları Milliyetçi Hareket Parti tabanından gelen Başkan Birol Şahin'in, Batman Petrolspor taraftarları ise, şehrin en önemli siyasal hareketlerinden biri olan HüdaPar il başkanının kurbanı oldu. Siyasal görüşleri taban tabana zıt iki siyasi partinin ortak düşmanı ise kadın şarkıcılar, kutlama, sevinç ve kentin ortak neş'esi oldu. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin Ece Seçkin'i hedef alırken, HüdaPar İl Başkanı Davut Şahin ve taraftarları Hande Yener ve ekibini boy hedefi haline getirdi. Her ikisinin ortak özelliği iki kadın sanatçıyı 'Bayan' olarak nitelendirmesi ve 'Günah' vurgusu. Tek istedikleri halkın da onlar gibi yaşaması.

PETROLSPOR'UMUZUN ŞAMPİYONLUĞU VE BATMAN'IMIZIN KURULUŞUNU birlikte kutluyoruz...



TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

Yer: Fuar Alanı (Otogar Yanı) 8 Mayıs Pazar 19.00

KATILIM ÜCRETSİZDİR!



*Ücretsiz ulaşım sağlanacaktır. pic.twitter.com/RwFPgkV92j — Batman Belediyesi (@btmnbld) May 5, 2022

SEN MİSİN İKİNCİ LİGE ÇIKAN?

Petrolspor'un 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig'e yükselmesini kutlamak için Batman'da konser verecek olan Hande Yener, gericilerin hedefi oldu. Etkinliklerde Yener'in de yer alacak olması üzerine Twitter'da konserin iptal edilmesi için etiket açıldı. HÜDA PAR Batman İl Başkanı, sosyal medyadan ünlü şarkıcıyı hedef aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’de bulunan Batman Petrolspor'un ligi şampiyon olarak bitirmesi ve 2. Lig'e yükselmesi kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Hande Yener'in vereceği konsere karşı Twitter'da kampanya başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

8 Mayıs Pazar günü Batman Fuar Alanı'nda yapılacak olan konser öncesinde Twitter'da açılan #KonseriİptalEdin etiketi Twitter'ın Trend Topic listesine girdi. Yener'i hedef alan ve hakaret içeren ifadeler de kullanıldı.

Çok sayıda kullanıcı da aynı etiket altında konsere karşı çıkanları eleştirdi ve Yener'e destek verdi.

HÜDA PAR İL BAŞKANINDAN YENER'E: 'İFSAD NESNESİ BAYAN'

Ayrıca Hür Dava Partisi () Batman İl Başkanıkonserinin, "müstehcenlik içerdiğini, inançlarına ve geleneklerini aykırı olduğunu" iddia etti.

Yener için 'ifsad nesnesi' ifadesini kullanan Şahin, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"STK'ların, siyasi partilerin ve halkın tepkisine rağmen sevincimizi paylaşmamız gereken Petrolsporumuzun şampiyonluğu kutlamasında getirilmesi düşünülen ifsad nesnesi bayan şarkıcıyı getirme kararında direnen yöneticileri anlayamıyorum. Kime neyin hizmetini yapıyorsunuz?

Biz gençliğimizin maddi manevi güzelliğini, huzurunu ve mutluluğunu istiyor ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Her iki dünyada zarar görecek hiç bir ortam ve durumda olmasını istemeyiz. Dolayısıyla müstehcenlik içermeyen etkinliklere tepki göstermedik."

"REKLAMINI DAHİ ENGELLEYİN"

Öte yandan HÜDA PAR Medya Başkan Yardımcısı ve Batman Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz, HÜDA PAR Batman Medya Birimi Başkanı Mehmet Şirin Turan, İDEAL EĞİTİM VAKFI Başkanı Mehmet Ali Doyar, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi ve Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç gibi isimler de, Hande Yener'i hedef alarak konserin iptal edilmesini istedi.

'İFSAD' NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan ifsad, fesat sözcüğünden türetilmiştir. Fesat, bozulmak, çürümek ve kokuşmak anlamına gelir. Dinden yana görünerek dine karşı zihin bulandırıcı şüpheler yayma eylemi olarak da nitelenen ifsad; TDK'ye göre 'düzeni bozma, karışıklık çıkarma' olarak tanımlanıyor.