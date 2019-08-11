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Bayram'da hava nasıl olacak? Son hava tahminleri

Bayram süresinde hava sıcaklıklarına dikkat. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normellerinde seyrederken, Diyarkabır ve Adana'da sıcaklık rekoru bekleniyor.

Bayram'da hava nasıl olacak? Son hava tahminleri

Bayram süresinde hava sıcaklıklarına dikkat. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normellerinde seyrederken, Diyarkabır ve Adana'da sıcaklık rekoru bekleniyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 00:08
Bayram'da hava nasıl olacak? Son hava tahminleri

Bayram'da hava nasıl olacak? Son hava tahminleri



Meteoroloji Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı. Bayramın ilk günü ise 5 ilde yağmur beklendiğini duyurdu. 

 Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Bayramın ilk günü yurt genelinde hava sıcak olsa da 5 ilimiz sağanak yağışın etkisi altında olacak. İşte Kurban Bayramı hava durumu tahmin raporu...

Meteoroloji Kurban Bayramı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da ise hava güneşli olacak.

BAYRAM SICAK GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmeye göre Kurban Bayramı'nda hava sıcak olacak. İlk gün yağacak yağmur yurdu terk edecek ve yerini sıcak havaya bırakacak. Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.


 

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