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Bayram dönüşü yollarda trafik kilit

Türkiye pandemi döneminde Kurban Bayramı'nı geride bırakırken tatil ve bayram ziyaretine gidenlerin oluşturduğu trafik son gün zirve yaptı

04 Ağustos 2020 Salı 07:20
Bayram dönüşü yollarda trafik kilit

Bayram dönüşü yollarda trafik kilit

Kurban Bayramı biter bitmez yollarda trafik yoğunluğu arttı. Bazı illerin giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluştu. Tatillerini memleketlerinde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’deki ’kilit kavşak’ta trafiğe takıldı. Dönüş çilesi İstanbul girişinde kendini erken hissettirdi. Avrupa ve Anadolu yakalarında oluşan trafik yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde başlayan trafik gece geç saatlere kadar sürdü. Samsun-Ankara, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi. Oluşan trafik yoğunluğu ’drone’ ile havadan görüntülendi.

KAVŞAKLAR KAPATILDI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kırıkkale, Ankara-Samsun ve Kayseri güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler aldı. Araçların akışı sağlanması için bazı kavşaklarda trafiğe kapatıldı.

MARMARİS ÇIKIŞ YOLU TIKANDI

Ege Bölgesi'nde ise durum daha da karmaşık. Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesini tercih eden tatilciler, bayramın son gününde dönüş yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan bayramında evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla’nın turistlik ilçelerine akın etti. Sabahın erken saatlerinden akşam vaktine kadar yola çıkan tatilciler Marmaris merkezde ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Zaman zaman tıkanan trafiğe Emniyet güçleri kontrollü geçiş sağladı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

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