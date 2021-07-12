Bayram tatili 9 gün | Otoyollar köprüler ücretsiz





Kurban Bayramı süresince alınan önlem ve kolaylıklar akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin, 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar olacağını söyledi. Öte yandan Erdoğan, bayramda köprülerden geçişlerin de ücretsiz olacağını duyurdu. Yap işlet devret modeli ile yapılan köprü ve geçişler ücretsiz geçiş kapsamında tutulacak.



Binlerce çalışanın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresinin ne olacağına ilişkin kararın alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinden aşılamaya kadar bir dizi başlığın da görüşüldüğü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"AŞILAMADA İYİ BİR ORANDAYIZ"

"Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Yapılan toplam aşılama sayımız 59 milyona yaklaştı. En yaygın korunma biçimi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları insanlığı tehdit ediyor. Aşılamada iyi bir orandayız.

Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında aşılamanın büyük bir payı var. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar sayesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmak zorundayız. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafeden taviz vermemeliyiz. İnsanların kalabalık olduğu her organizasyonda bu kurallara uymalıyız. Bayramda da bu tedbirlere uymalıyız.

"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"

Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. Üretim ve ihracatta da bir sıkıntımız yoktu. 2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız.

Pek çok şehrimizde OSB'ler yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te 5 OSB bulunuyor. Yetersiz olduğu için altıncısı kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.

Tüm bu olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini birlikte takip edeceğiz.

"EKONOMİDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Kabine Toplantısı'nda ekonomi ile ilgili yaptığımız kapsamlı bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmıştım. Sıkıntılarımız, sorunlarımız elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların katbekat üzerindedir. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.

Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadığı kayıpları telafi etmek için pek çok teşvik programını devreye aldık. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. 2023 ve 2053 vizyonu, Türkiye için sıradan siyasi söylemler değildir.

Ülkemizi istikrar ve güvenle hedeflerine yaklaştırdığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz.

Uzunca bir süredir Türkiye'yi diz çöktürmek için kurulan her tuzak, oynanan her oyun milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmiştir. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Gündemimizdeki projeleri hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız.

Ulaşım ülkemizde en önemli yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. Hamd olsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

BAYRAMDA KÖPRÜLERDEN ÜCRETSİZ GEÇİŞ

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

“DİYARBAKIR’DA ÇOK ÖZEL BİR GÜN GEÇİRDİK”

Cuma günü Diyarbakır’da vatandaşlarımızla gençlerimizle çok özel bir gün geçirdik. Türkiye’nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağı nasıl attığının en somut canlı örneğini Diyarbakır’da yaşadık.

Darbelerin onun ikizi olan vesayetin kurduğu baskı ve zulüm düzeni Diyarbakır’da ağır hissedilmişti. Yaptığımız toplu açılış töreninde her alanda ihtiyacı olan yüzlerce kamu yatırımını halkımızın hizmetine sunduk.

Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz kanlı darbe girşiminin yıl dönümü. Bu vesileyle 15 Temmuz şehtilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz destanı, dersler çıkarılacak tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz günü, bazı programlara bizzat iştirak edeceğiz. Diper yandan önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. 20 Temmuz törenlerine katılacağız.

KADIKÖY'DEKİ KİLİSE OLAYI

Kadıköy'de bir kilise duvarına çıkarak yapılan saygısızlığı, birliğimize ve beraberliğimize yapılan saygısızlık ve provokasyon olarak görüyoruz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun, onların mabedlerine bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar.