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Bayram yoğunluğu garları ve hava limanlarını tıkadı

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da otogar ve hava limanlarında yolcu sayısını zirveye taşıdı. Sefer sayıları artırılırken uyanık otobüs şirketleri bilet fiyatlarını artırdı

25 Haziran 2023 Pazar 23:36
Bayram yoğunluğu garları ve hava limanlarını tıkadı

Bayram yoğunluğu garları ve hava limanlarını tıkadı


9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi yola çıkan yurttaşlar otogarlarda zamlı bilet sürprizi ile karşılaştı. Bazı seferler yoğunluk yüzünden güçlükle yapılırken, hava limanlarında yoğunluk devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda cuma günü mesai bitimiyle başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor. Bugün havalimanından toplam bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.


Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yaz sezonun getirdiği yoğunluğa bayram tatilinin de eklenmesiyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği artarak devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlem aldı. Zaman zaman check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında kuyruklar oluşuyor.

Cuma günü havalimanından bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etti. Dün ise bin 510 uçuş ile 251 bin 737 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'nda bugün de bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
BayramBayram TatiliKurban Bayramı
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