Bayramda operatörler çöktü | Vatandaşla dalga geçen açıklamalar
Türkiye koronavirüs salgını dolayasıyla evlerine kapanırken, vatandaşların birbirleriyle bayramlaşma trafiğinde ise telefon hatları çöktü. Her yıl milyonlarca reklam bütçesi ile tüketiciye kesintisiz iletişim vaad eden Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un kesintilerle ilgili açıklaması ise evlere şenlik. Hiç biri kusuru hatayı üstlenmedi.
Ramazan Bayramı dolasıyla 81 ilde 83 milyon vatandaş evlerine kapanırken, bayram ziyaretinlerine gidemeyen yurttaşların telefon trafiği, alt yapı yatırımlarını bir türlü güçlendirmeyen GSM operatörlerinin çökmesine neden oldu.
VATANDAŞLAR HABERLEŞEMEDİ, OPERATÖRLER BİRBİRİNİ SUÇLADI
Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren cep telefonları ile sevdiklerini arayan vatandaşlar birbirlerine ulaşamadı, ulaşanların da görüşmeleri sürekli kesildi. Sorunun nedeni araştırılırken, bu konuyu sürekli denetlemesi gereken Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri devreye girmedi bile. Turkcell, Vodafone ve Turk Telekom yaptığı açıklamada yaşanan sorun yüzünden bir birlerini suçladı. Her operatör "Kendi abonelerimiz, diğer abonelerimizle sorunsuz iletişim sağlarken, diğer operatörlerin hat yetersizliğinden haberleşmede sorunlar yaşandığı gözlenmiştir" açıklamaları geldi. Vatandaşların aklıyla dalga geçen GSM operatörlerinin açıklamalarına tüketicilerden sosyal medya üstünden sert tepkiler geldi.