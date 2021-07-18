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Bayramda Piknik Ateşine Dikkat

Pandemi süreciyle birlikte doğaya kaçışın artması ve Kurban Bayramı tatili ile bunun daha yoğun yaşanacağını öngören OGM, orman yangınları konusunda Bayram öncesi vatandaşları bir kez daha uyardı.

18 Temmuz 2021 Pazar 10:47
Bayramda Piknik Ateşine Dikkat

Bayramda Piknik Ateşine Dikkat

Kurban Bayramı öncesi Orman Genel Müdürlüğü orman yangınları konusunda vatandaşı uyardı. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Hem mevsim normalleri üstünde seyreden sıcaklıklar hem de Bayramla birlikte vatandaşlarımızın piknik için ormanlar gitmesi yangınlara davetiye çıkarıyor. Orman Kanunu’nu gereğince izin verilen yerler dışında ormanlarda ateş yakmak kesinlikle yasaktır. OGM olarak biz yangınların yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak bu noktada vatandaşımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Orman içinde mangal yakmayalım, sigara izmariti atmayalım” dedi. 

Pandemi süreciyle birlikte doğaya kaçışın artması ve Kurban Bayramı tatili ile bunun daha yoğun yaşanacağını öngören OGM, orman yangınları konusunda Bayram öncesi vatandaşları bir kez daha uyardı. Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 70 gibi büyük bir kısmı Akdeniz iklim kuşağı içerisinde bulunan, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana geliyor. Her yıl Mayıs – Ekim ayları arasında yaşanan yoğun orman yangınları piknik, çoban ve avcı ateşi, bahçe ve sera temizliği, anız yakımı ve sigara izmariti gibi yüzde 90 oranında insan ihmali sebeplerden kaynaklanıyor.  

Ormanda ateş yakmanın cezası hapis 

Hem mevsim normalleri üstünde seyreden sıcaklıklar hem de Bayramla birlikte vatandaşların piknik için ormanlar gitmesinin yangınlara davetiye çıkardığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Orman Kanunu’nu gereğince izin verilen yerler dışında ormanlarda ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Yasak olan alanlarda ateş yakmak, ateşi söndürmeden bırakmak, ormana sönmemiş sigara izmariti atmak, anız ateşi yakmak konularında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanıyor. OGM olarak biz yangınların yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak bu noktada vatandaşımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Orman içinde mangal yakmayalım, sigara izmariti atmayalım” dedi. 

Mangalcılar İHA’larla tespit ediliyor 


Geçen yıl ilk kez kullanılmaya başlanan ve yangınların tespiti ve önlenmesi konusunda büyük bir fayda sağlayan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili de bilgi veren Karacabey, İHA’larla bugüne kadar yasak alanda yakılan pek çok piknik ateşinin tespit edildiğini açıkladı. Adana,  Muğla/Milas, İzmir/Akhisar ve Denizli’de bulunan 4 İHA’nın her birinin 3 bin 500 kilometrelik alanı taradığını kaydeden Bekir Karacabey açıklamasına şöyle devam etti; “İHA’lar sayesinde yangına hassas tüm bölgeleri ve KKTC ormanlarını 24 saat gözetliyoruz. Bu yıl İHA'lar sayesinde 234 adet yangın tespit edildi.”

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