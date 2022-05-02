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Bayramın ilk günü kar sürprizi

Ramazan Bayramı'ın ilk günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı şehir merkezleri güne kar sürprizi ile başladı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:09
Bayramın ilk günü kar sürprizi

Bayramın ilk günü kar sürprizi 

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri, Mayıs ayının ilk günü kar yağışının etkisi altında kaldı. Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

ArdahanArtvin'e bağlayan Sahara Geçidi ile Posof ve Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bayramın ilk gününde yağan kar vatandaşları şaşırtırken karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışının yoğunlaştığı Ardahan-Kars karayolunun Çamlıçatak kontrol noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kar altında görevlerini yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

"LAPA LAPA KAR YAĞIYOR"

Vali Öner, bayram günü kar sürprizi ile karşılaşmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Bugün bayram ve üstelik 2 Mayıs, lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Eminim bu manzara başka bir ilde yok. Biz bu konuda şanslıyız. Kar bizim için berekettir" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKar YağışıMeteoroloji
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