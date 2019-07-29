Begüm Kartal'ı öldüren makasçı katil yakalandı



Makas terörüne henüz 19 yaşındayken kurban giden Begüm Kartal'ın organları 4 kişiye hayat verirken, katil zanlısı polis tarafından bir hafta sonra yakalandı. İstanbul Küçükçekmece'de 'makas' dehşetinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Begüm Kartal'ın katil zanlısı sürücü yakalandı



İstanbul'un Küçükçemece ilçesi Sefaköy'de makas atarak ilerlediği öne sürülen araçların yaptığı kaza sonrası durakta beklerken yaralanan 19 yaşındaki Begüm Kartal hayatını kaybetmişti. 21 Temmuz akşamı yaşanan korkunç kazaya makas atarak neden olduğu iddia edilen şüpheli sürücü yakalandı. Ailesinin organlarını bağışlamasıyla Begüm, 4 kişinin yaşama tutunmasını sağlamıştı.