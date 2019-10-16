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Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı karşısında çılgına dönen batılı ülkeler, önce milli takım futbolcularımızın selamına, ardından 9 yaşındaki çocukların asker selamına kafayı taktı.

Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı karşısında çılgına dönen batılı ülkeler, önce milli takım futbolcularımızın selamına, ardından 9 yaşındaki çocukların asker selamına kafayı taktı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:47
Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı

Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı


Teröristler, Suriye'de çil yavrusu gibi dağılırken, batılı ülkelerin tamamı adeta çılgına döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan destekli PKK'lı bebek katillerini, kazdıkları tünellere gömerken, AB ülkeleri, askerimize selah veren sporculara soruşturma üstüne soruşturma açıyor. Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika’daki Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübüne, Belçika Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.


Belçika Futbol Federasyonu'nun bir kolu olan Voetbal Vlaanderen, resmi amatör (provinciaal) liginde mücadele veren Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübünün bazı fotoğrafları ve videoları hakkında soruşturma başlattı. Belçika'da ilk kurulan Türk kulüpleri arasında yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yaşadığı Beringen kentinde bulunan Beringen Türkgücü hakkında soruşturma açılması Türkler arasında şaşkınlığa neden oldu.


Belçika Futbol Federasyonu, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika'daki Beringen Türkgücü hakkında soruşturma kararı aldı.
 
Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda ise genç futbolcuların yer aldığı ve paylaşıma, “U10'umuzun 5-3'üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notu düşüldü.


 

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