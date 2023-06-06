Belediye, çalınan konteynerler için Müge Anlı'dan yardım istedi



ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, son yılların en ilginç yardım talebi ile karşılaştı. Son günlerde şehir merkezinde kaybolan çöp konteynerları vatandaşları zor durumda bırakırken, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, çalınan konteynerlar için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bursa’nın AKP'lisosyal medya hesabı üzerinden seslendiği Müge Anlı’dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulması için yardım istedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ATV’de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı sunucusu Müge Anlı’ya seslendi. Kanar, Müge Anlı’dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını istedi.



Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda; “Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum” dedi.