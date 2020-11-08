Berat Albayrak istifa etti, kimse haberini yapmadı

Berat Albayrak istifa haberini giremediler



Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği yolundaki sosyal medya açıklamasını, iktidara yakınlığı ile bilinen gazete, internet siteleri ve tv kanallarının hiç biri veremedi.



Türkiye'de iktidara yakınlığı ile bilinen medya mecraları en zorlu gecesini yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı istifa açıklamasını haber olarak giremeyen, okurlarından gizleyen gazete, internet siteleri ile iktidarın sözcülüğüne soyunan bazı sosyal medya hesapları ne yapacağını şaşırdı.



Yeni Şafak Gazetesi, istifa haberini giren ilk gazete olurken, haberi de silerek kaldıran ilk haber sitesi olarak yerini aldı.



Sosyal medyada AK Parti politikalarının savunuculuğunu yapan çok sayıda yorumcu konuya açıklık getirmeye çalışırken oldukça zorlandı.

Haberi TV kanallarında Habertürk'te Teke Tek Programında Fatih Altaylı gündeme getirdi. Saat 21.00'e kadar halâ kabineden bir açıklama yok.

ve'de canlı yayınlanan programlarda, istifa haberinin detaylı bilgiler yer aldı



Bazı gazeteciler, istifa haberinin doğru olduğunu yazarken, bazıları ise Albayrak'ın hesabının hacklendiğini iddia etti.



Sabah Gazetesi'nin internette ingilizce yayın yapan bölümü istifa haberine yer verirken Sabah Gazetesi habere halen yer vermedi.



Memurlar.net ise haberin sadece başlığını verirken, haberin içerik bölümüne bir şey yazmamayı tercih etti.



Takvim, Türkiye Gazetesi de uzun süre haberi okurlarına vermekten kaçınırken, Türkiye Gazetesi'nden bazı yazarlar, istifa haberini Twitter hesabından paylaştı.

Bazı milletvekilleri ise 'Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Albayrak'ın göreve devam etmesini diliyoruz' demekten öteye geçemezken, AK Parti'ye yakın sosyal medya kullanıcıları, istifa iddiasının üzerinden bir saat geçmesine rağmen hiç bir açıklama yapılmamasını hayal kırıklığı ile takip etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Devam etmesini temenni ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.